복지관 직원에게 흉기 휘두른 60대 항소심도 징역 5년
대구고법 형사2부(부장판사 원호신)는 복지관 직원들에게 앙심을 품고 흉기를 휘두른 혐의(살인미수 등)로 기소된 60대 A씨에 대한 항소심에서 피고인의 항소를 기각하고 1심 판결을 유지했다. 원심은 A씨에게 징역 5년을 선고하고 치료 감호와 10년간 위치추적 전자장치 부착을 명했다.
A씨는 지난해 6월 25일 오전 대구 동구에 있는 한 복지관을 찾아가 50대 직원 B씨 목을 흉기로 여러 차례 내려찍고 이를 제지하는 복지관 30대 직원 C씨의 얼굴을 주먹으로 때린 혐의로 기소됐다.
A씨는 과거 해당 복지관 시설을 파손한 혐의로 200만원의 약식명령을 받자 앙심을 품고 범행을 저지른 것으로 파악됐다.
재판부는 “피고인은 죄책에 상응하는 엄중한 형이 필요하고 치료 감호와 전자장치 부착도 필요하다”고 밝혔다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
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