3월 인천 주택 매매가격 보합 전환…전·월세 상승세 확대
인천시는 3월 인천지역 주택 매매가격이 보합으로 전환됐다고 22일 밝혔다. 전·월세가격은 실수요 증가에 따라 상승세가 확대된 것으로 나타났다.
시가 한국부동산원의 부동산 통계정보를 분석한 ‘2026년 3월 부동산시장 동향 보고서’에 따르면 인천의 주택 매매가격지수 변동률은 상승세가 멈추며 전월 0.04%에서 0.00%로 보합 전환됐다. 군·구별로는 연수구(0.18%), 부평구(0.15%), 동구(0.06%), 중구(0.02%) 순으로 상승했다. 반대로 미추홀구(-0.04%), 남동구(-0.08%), 서구(-0.10%), 계양구(-0.13)는 하락했다.
전세가격지수 변동률은 전월 0.15%에서 0.21%로 상승했다. 군·구별로는 연수구(0.65%), 서구(0.21%), 부평구(0.19%), 남동구(0.15%), 미추홀구(0.12%), 동구(0.11%), 계양구(0.10%), 중구(0.04%) 등 순이다.
월세통합가격지수 변동률은 전월 0.23%에서 0.38%로 상승폭이 크게 확대되며 강한 상승세를 보였다. 군·구별로는 서구(0.74%), 동구(0.43%), 남동구(0.41%), 연수구(0.31%), 중구(0.26%), 부평구(0.26%), 미추홀구(0.24%), 계양구(0.24%) 순으로 상승했다.
주택 매매 거래량은 1월 3668건에서 2월 3480건으로 5.1% 감소했다. 군·구별로는 서구가 923건으로 가장 많았고 이어 부평구(551건), 연수구(544건), 남동구(435건), 미추홀구(420건), 계양구(332건), 중구(153건), 강화군(56건), 동구(55건), 옹진군(11건) 순으로 조사됐다. 또 주택 전·월세 거래량은 1월 1만2581건에서 2월 1만2918건으로 2.7% 증가했다.
이원주 시 도시계획국장은 “주택 매매가격은 보유세 부담과 대출 규제 등의 영향으로 매수심리가 위축되며 보합으로 전환됐다”며 “전·월세가격은 실수요 증가와 수급 불균형으로 상승 흐름이 지속되고 있다”고 설명했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
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