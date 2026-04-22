3월 인천 주택 매매가격 보합 전환…전·월세 상승세 확대

인천시청 인천애뜰. 인천시 제공

전·월세가격은 실수요 증가에 따라 상승세가 확대된 것으로 나타났다.

시가 한국부동산원의 부동산 통계정보를 분석한 ‘2026년 3월 부동산시장 동향 보고서’에 따르면 인천의 주택 매매가격지수 변동률은 상승세가 멈추며 전월 0.04%에서 0.00%로 보합 전환됐다.