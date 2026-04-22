충남도, 태안국제원예치유박람회서 한·중 협력 넓힌다
25일 개막하는 ‘2026 태안국제원예치유박람회’에 중국 대표단이 잇따라 참석해 교류·협력의 장을 펼친다.
22일 충남도에 따르면 이번 박람회에는 주한중국대사관, 상하이시와 장수성 양저우시, 구이저우성 항톈스마트농업유한공사, 쓰촨대학 금강학원, 옌볜조선족자치주 서울사무소 등 6개 대표단 81명이 참가한다.
이들은 개·폐막식과 주요 행사 등에 참여해 문화 교류와 기업·기술 등 경제 협력 확대 가능성을 모색할 예정이다.
항톈스마트농업유한공사는 박람회에서 스마트 농업 기술과 솔루션을 선보이며, 기술 이전 및 공동 사업 발굴에 나선다.
옌볜조선족자치주는 지역 특화 산업을 소개하며, 농식품과 지역경제 협력 가능성을 모색한다.
양저우시 대표단은 이번 방한을 통해 청소년 교류 연계 인적 자원, 콘텐츠산업 협력 방안을 논의할 계획이다.
쓰촨성에 있는 쓰촨대학 금강학원 무용단원은 박람회 개막식 무대에 올라 ‘물결처럼 일렁이는 꽃의 향연’을 주제로 공연을 펼친다. 금강학원은 이어 순천향대와 교류 협약 체결을 추진해 교육·문화 콘텐츠 분야 협력 확대 방안도 모색한다.
상하이시는 녹화·도시미관 관리국장 등 6명의 대표단을 다음달 24일 박람회 폐막식에 파견해 도시 관리 정책 협력 모델을 구축하기로 했다.
윤주영 도 투자통상정책관은 “태안국제원예치유박람회에서 한·중은 농업과 치유, 문화와 산업이 결합한 융복합 협력을 확대하는 발판을 마련하게 될 것”이라고 말했다.
홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
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