북중미 월드컵, MBC·SBS에선 못 본다

JTBC·KBS만 공동 중계하기로

대한민국과 태국의 2026 FIFA 북중미 월드컵 아시아 2차 예선전 경기가 2024년 3월 21일 서울 마포구 서울월드컵경기장에서 열려 경기 중 대한민국의 손흥민이 선제골을 넣은 뒤 세레모니하고 있다. 국민일보DB

JTBC는 22일 “지상파 방송 3사에 같은 조건을 제시해 21일까지 답신을 받은 결과, KBS와 공동 중계를 확정했다”며 “TV 중계권 재판매를 오늘로 확정 짓고 본격 준비에 돌입한다”고 발표했다.