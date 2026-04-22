북중미 월드컵, MBC·SBS에선 못 본다
JTBC·KBS만 공동 중계하기로
2026년 북중미 월드컵은 JTBC와 KBS에서만 볼 수 있게 됐다.
JTBC는 22일 “지상파 방송 3사에 같은 조건을 제시해 21일까지 답신을 받은 결과, KBS와 공동 중계를 확정했다”며 “TV 중계권 재판매를 오늘로 확정 짓고 본격 준비에 돌입한다”고 발표했다.
단독 중계권을 쥔 JTBC와 KBS는 약 140억원 선에서 중계권 재판매 협상을 마무리 지은 것으로 알려졌다. MBC와 SBS는 “120억원 이상은 어렵다”는 난색을 표한 탓에 최종 합의엔 이르지 못했다.
KBS는 “상당한 적자가 예상되지만 공영방송의 책무를 다하기 위해 최종 제안 금액을 수용했다”며 “수신료의 가치를 실현하기 위한 결정”이라고 밝혔다. 이어 “월드컵 개막이 임박한 만큼 JTBC와 세부 기술 협의를 진행하며 중계 준비에 속도를 낼 계획”이라고 설명했다.
오는 6월 11일(현지시간) 막을 올리는 북중미 월드컵은 캐나다, 미국, 멕시코 3개국이 공동으로 개최하며 역대 최다인 104경기가 치러진다.
JTBC는 이번 월드컵 중계를 위해 “대규모 제작·기술팀을 현지로 파견한다”며 “배성재 캐스터 등 최고의 중계팀이 지구 반대편에서 펼쳐지는 경기의 매 순간을 안방까지 생생하게 전달한다”고 포부를 전했다.
한편, 2026~2032년 올림픽 및 2025~2030년 월드컵의 국내 단독 중계권을 보유한 JTBC는 앞서 지상파 3사와의 재판매 협상이 어긋나자 지난 2월 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽을 단독으로 중계한 바 있다.
그러나 당시 올림픽 단독 중계를 두고 시민사회 안팎에서 국민의 ‘보편적 시청권’이 훼손됐다는 지적이 잇따르자, JTBC는 다가오는 북중미 월드컵을 앞두고 지상파 3사와 중계권 재판매 논의를 적극적으로 진행해 왔다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
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