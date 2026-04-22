1400년 전 백제왕궁의 밤…익산 ‘국가유산 야행’ 24일 개막
3년 연속 ‘최우수’ 야행의 귀환
8야(夜) 테마 몰입형 콘텐츠재현된 ‘왕의 정원’ 첫 공개
최태성 특강 등 역사 체험 풍성
전북 익산 백제왕궁(왕궁리유적)의 잠들었던 역사가 달빛 아래 다시 깨어난다. 대한민국을 대표하는 야간 관광 콘텐츠로 자리 잡은 ‘2026 익산백제 국가유산 야행’이 오는 24일부터 3일간 백제왕궁 일원에서 펼쳐진다.
22일 익산시에 따르면 올해 야행은 ‘달빛 아래 깨어나는 백제왕궁의 밤’을 주제로 공연, 전시, 체험 등 ‘8야(夜)’ 테마의 몰입형 프로그램으로 꾸며진다. 2023년부터 3년 연속 국가유산청 ‘최우수 야행’ 선정과 세계축제협회(IFEA) 피너클어워즈 수상으로 검증된 명성을 입증하듯, 한층 고도화된 콘텐츠가 준비됐다.
이번 야행의 가장 큰 특징은 최근 재현을 마친 ‘왕의 정원’이 처음으로 대중에 공개된다는 점이다. 정원의 누각과 연못에 어우러진 환상적인 경관 조명은 1400년 전 백제 왕실의 격조 높은 밤 풍경을 완벽하게 재현해낼 전망이다.
역사 교육 콘텐츠도 한층 풍성해졌다. 스타 강사 최태성의 역사 특강을 비롯해 ‘익산백제 골든벨’, ‘백제왕궁 보물찾기’ 등 가족 단위 방문객을 위한 참여형 프로그램이 대거 확충됐다. 특히 사리장엄구 스트링아트 등 10여 종의 신규 체험 시설이 추가되어 관람객들의 몰입감을 높일 예정이다.
편안한 관람 환경 조성을 위해 ‘차 없는 야행’ 원칙도 고수한다. 시는 행사장 주변의 혼잡을 막기 위해 미륵사지와 팔봉공설운동장 등에 임시 주차장을 마련하고, 시내 주요 지점을 연결하는 직통형 셔틀버스를 운행해 방문객의 이동 편의를 극대화할 계획이다.
배석희 익산시 문화교육국장은 “국제적으로 인정받은 야행인 만큼 올해는 백제의 미학을 온전히 느낄 수 있도록 내실을 기했다”며 “백제왕궁에서 특별한 봄밤의 추억을 만드시길 바란다”고 말했다.
익산=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
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