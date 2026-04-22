경인여대 사회공헌센터, ‘제12회 계양산 국악제’ 봉사활동 참여

제12회 계양산 국악제 봉사활동. 경인여대 제공

계양산 국악제는 인천 계양구를 대표하는 전통문화예술 축제다. 국악 공연과 체험 프로그램, 주민 참여형 부스 등이 어우러진 지역 최대 규모의 문화행사이기도 하다. 매년 지역 주민과 가족 단위 방문객이 대거 참여하는 가운데 전통문화의 계승과 지역 공동체 활성화를 목표로 꾸준히 이어지고 있다.

행사에는 경인여대 비둘기봉사단과 영상방송학과 2V 동아리 학생 등 총 16명이 참여해 다양한 봉사활동을 펼쳤다. 비둘기봉사단은 행사장을 찾은 지역주민과 어린이들을 대상으로 페이스페인팅 봉사를 진행하며 축제의 즐거움을 더했고, 영상방송학과 2V 동아리는 ‘인생네컷’ 추억사진 촬영 부스를 운영해 참여자들에게 특별한 순간을 선물했다.