경인여대 사회공헌센터, ‘제12회 계양산 국악제’ 봉사활동 참여
경인여자대학교 사회공헌센터는 지난 18일 지역사회와의 상생 및 나눔 실천을 위해 ‘제12회 계양산 국악제’에서 봉사활동을 진행했다고 22일 밝혔다.
계양산 국악제는 인천 계양구를 대표하는 전통문화예술 축제다. 국악 공연과 체험 프로그램, 주민 참여형 부스 등이 어우러진 지역 최대 규모의 문화행사이기도 하다. 매년 지역 주민과 가족 단위 방문객이 대거 참여하는 가운데 전통문화의 계승과 지역 공동체 활성화를 목표로 꾸준히 이어지고 있다.
행사에는 경인여대 비둘기봉사단과 영상방송학과 2V 동아리 학생 등 총 16명이 참여해 다양한 봉사활동을 펼쳤다. 비둘기봉사단은 행사장을 찾은 지역주민과 어린이들을 대상으로 페이스페인팅 봉사를 진행하며 축제의 즐거움을 더했고, 영상방송학과 2V 동아리는 ‘인생네컷’ 추억사진 촬영 부스를 운영해 참여자들에게 특별한 순간을 선물했다.
특히 학생들이 직접 기획하고 운영한 체험 프로그램은 행사장을 찾은 주민들로부터 큰 호응을 얻으며 지역 대표 문화축제 속에서 대학의 사회공헌 활동이 긍정적인 인상을 남겼다는 평가를 받았다.
또한 이번 봉사활동은 단순한 행사 지원을 넘어 지역 주민들과 직접 소통하며 따뜻한 정을 나누는 의미 있는 시간이 됐으며 참여 학생들에게도 전공 연계 실무 경험과 봉사의 가치를 동시에 체험할 수 있는 기회가 됐다.
경인여대 사회공헌센터는 앞으로도 다양한 지역 연계 프로그램을 통해 학생들의 사회참여 기회를 확대하고 지역사회와 함께 성장하는 대학으로서의 역할을 지속적으로 이어갈 계획이다.
장지혜 비둘기봉사단 대표학생은 “아이들과 주민분들이 즐거워하는 모습을 보며 보람을 느꼈고 지역축제에 직접 참여해 봉사를 할 수 있어 뜻깊은 경험이었다”고 말했다. 방소영 영상방송학과 2V 동아리 대표학생은 “전공을 살린 활동을 통해 현장 경험을 쌓을 수 있었고 많은 분들이 사진을 찍으며 웃는 모습을 보면서 큰 뿌듯함을 느꼈다”고 말했다.
신자은 사회공헌센터장은 “지역을 대표하는 큰 행사에 우리 학생들이 주도적으로 참여해 주민들과 소통하고 따뜻한 나눔을 실천했다는 점에서 매우 의미가 크다”며 “앞으로도 지역사회와 함께하는 다양한 봉사활동을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
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