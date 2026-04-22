대구 외국인 관광객, 서울과 75 대 1 격차…활성화 시급
대구·경북의 외국인 관광 수준이 서울을 비롯한 수도권은 물론 부산, 제주, 강원 등과도 큰 차이를 보이는 것으로 조사됐다. 대구시와 경북도는 대구국제공항 활성화와 공항 연계 관광 인프라 구축이라는 숙제를 풀어야 할 처지에 놓였다.
22일 대구시에 따르면 최근 문화체육관광부 주재로 대구에서 열린 ‘지방공항 연계 지역관광 활성화 협력 포럼’에서 발표된 한국문화관광연구원 ‘지방 관광-항공 현황 및 정책 과제’에 따르면 지난해 4분기 외래관광객 방문률(잠정치)은 서울(75.7%)이 압도적으로 높았고 그다음은 부산(17.2%), 경기(11.1%), 제주(10.1%), 인천(6.8%), 강원(4.6%) 등의 순이었다. 대구는 1.5%, 경북은 2.7%에 그쳤다.
지난해 기준 국내 공항의 입국 외국인 현황을 봐도 대구국제공항으로 입국한 외국인 비중은 전체 공항 중 0.62%에 그쳤다. 인천국제공항이 65.44%로 압도적으로 높았고 김해국제공항(8.28%), 제주국제공항(7.26%) 등이 뒤를 이었다.
대구국제공항은 국제선 이용 실적도 하위권에 머물고 있다. 지난해 부산 김해국제공항은 1976년 개항 이후 처음으로 국제선 이용객수가 1000만명을 넘어섰지만 대구국제공항은 140여만명으로 청주국제공항(190여만명)에도 밀리는 상황이다.
대구시는 국제선 노선 확대를 가장 시급한 해결 과제로 꼽았다. 이에 국제선 노선 확대를 위한 정부 차원의 제도적·재정적 지원, 정부 주관 대규모 문화예술행사 지방공항 거점도시 우선 개최, 공항 내 웰컴센터 설치 지원 등을 정부에 건의했다.
경북도는 대구국제공항을 중심으로 한 권역별 시티투어 연계와 공항·철도 연계 접근성 개선, 전통문화·미식·축제 등 연계 관광 상품 개발과 글로벌 OTA(온라인여행사)를 활용한 공동마케팅 추진 등을 요청했다.
김정기 대구시장 권한대행은 “한류 열풍 덕에 대한민국 관광 수요가 크게 늘었지만 지역에는 온기가 전달되지 않고 있다”며 “외국인 관광 활성화를 위해 중요한 것 중 하나가 국제선 노선 확보로 정부 차원의 많은 관심과 지원이 필요하다”고 말했다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사