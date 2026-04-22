삼전닉스 ‘10억 클럽’ 임원 174명…불과 반년만 5배 ↑
삼성전자와 SK하이닉스 주가 상승 영향으로 두 회사의 비(非) 오너 임원의 주식평가액도 늘어난 것으로 나타났다. 지난해 10월 주식평가액이 10억원이 넘는 비오너 임원은 6개월 만에 5배나 많아졌다.
22일 한국CXO연구소가 공개한 ‘삼성전자·SK하이닉스 비오너 임원 주식평가액 분석(21일 기준)’ 자료에 따르면 주식평가액이 10억원이 넘는 비오너 출신 임원은 173명으로 집계됐다. 이는 6개월 전인 지난해 10월24일 조사 당시 파악된 31명과 비교해 140명 이상 늘어난 수치다.
삼성전자는 지난해 10월24일 당시만 해도 보통주 1주당 종가가 9만8800원으로 10만원에도 미치지 못했는데, 이달 21일에는 21만9000원으로 6개월 새 121.7%나 상승했다. 같은 기간 SK하이닉스는 51만원에서 122만4000원으로 140%가량 올랐다.
이달 21일 기준 주식평가액이 가장 높은 임원은 노태문 삼성전자 사장이었다. 노 사장은 삼성전자 주식을 9만8557주를 보유 중인데, 전날 삼성전자 종가 21만9000원으로 계산된 주식가치만 215억8398만원에 달한다.
같은 회사 박학규 사장은 6만519주를 보유해 주식평가액이 132억5366만원으로 두 번째로 높았다.
SK하이닉스 곽노정 사장은 자사주 8434주를 보유 중인데 전날 해당 종목의 보통주 1주당 종가가 122만4000원을 기록하며 주식평가액만 103억2321만원으로 계산됐다.
한국CXO연구소 오일선 소장은 “향후 2분기에는 두 회사에서 주식평가액이 10억원을 넘는 임원이 200명을 넘어설 것으로 전망된다”고 말했다.
구정하 기자 goo@kmib.co.kr
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