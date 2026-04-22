‘현대판 강제노동’ 10년간 지적장애인 착취한 염전주 징역형

임금 9600만원 상당 가로채

착취 가담한 공범 등은 ‘집유’

“동종전과 있는데도 또 범행”

생성형 AI로 만들어진 이미지입니다.

법원이 10년 동안 지적장애인을 착취한 60대 신안 염전주에게 실형을 선고했다.



광주지법 목포지원 형사3단독(재판장 최형준)은 22일 준사기·장애인복지법 위반 등 혐의로 구속기소된 염전주 A씨(60)에게 징역 3년을 선고했다. 또 장애인 관련 기관에 대한 10년간 취업제한 명령을 내렸다.



A씨는 지난 2014년 4월부터 2024년 8월까지 10년 넘게 자신이 운영하는 전남 신안군 한 염전에서 지적장애인 B씨(65)의 노동력을 착취한 혐의로 재판에 넘겨졌다. A씨가 B씨로부터 착취한 임금은 9600만원 상당에 달한 것으로 조사됐다.



재판장은 “염전주 A씨는 과거 동종전과가 있음에도 스스로 피해를 인식하거나 호소하기 어려워 범죄에 취약한 장애인을 상대로 또 다시 범행을 저질렀다”며 “범행 기간과 반복성 등에 비춰 그 죄가 무겁다”고 양형 이유를 밝혔다.



재판부는 또 중증 지적장애를 앓고 있는 B씨의 취약점을 이용해 아파트 보증금 명목으로 4500만원을 가로챈 A씨 친동생 C씨에겐 징역 10월에 집행유예 2년을 선고했다. 요양병원으로 옮겨진 B씨로부터 방 보증금 명목으로 9000만원을 가로채고, 계좌에서 2060만원을 인출해 사용한 혐의로 기소된 부동산 임대업체 대표 D씨에게는 징역 1년6개월에 집행유예 2년을 선고했다.



아울러 사건 수사 무마를 위한 청탁·알선 명목으로 A씨로부터 3차례에 걸쳐 1050만원을 받아 챙긴 혐의(변호사법 위반)로 기소된 A씨의 지인 E씨에게는 징역 6개월에 집행유예 2년이 선고됐다.



해당 사건은 지난 2023년 염전 노동 실태조사를 통해 수면 위로 드러났다. 염전에서 지적장애인을 장기간 착취한 사례가 또 나오자 장애인단체 등은 엄벌을 촉구해 왔다.



한 장애인단체는 탄원서를 통해 “이 사건에서 피해자의 노동은 자유로운 의사에 기초한 것이라 보기 어려우며, 탈출이 어려운 환경 속에서 지속된 점에 비춰 실질적으로 현대판 강제노동에 해당한다”며 “피해자는 오랜 기간 노동의 대가를 받지 못 했을 뿐 아니라 인간으로서의 존엄과 삶 자체가 심각하게 침해됐다”고 밝혔다.



목포=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 법원이 10년 동안 지적장애인을 착취한 60대 신안 염전주에게 실형을 선고했다.광주지법 목포지원 형사3단독(재판장 최형준)은 22일 준사기·장애인복지법 위반 등 혐의로 구속기소된 염전주 A씨(60)에게 징역 3년을 선고했다. 또 장애인 관련 기관에 대한 10년간 취업제한 명령을 내렸다.A씨는 지난 2014년 4월부터 2024년 8월까지 10년 넘게 자신이 운영하는 전남 신안군 한 염전에서 지적장애인 B씨(65)의 노동력을 착취한 혐의로 재판에 넘겨졌다. A씨가 B씨로부터 착취한 임금은 9600만원 상당에 달한 것으로 조사됐다.재판장은 “염전주 A씨는 과거 동종전과가 있음에도 스스로 피해를 인식하거나 호소하기 어려워 범죄에 취약한 장애인을 상대로 또 다시 범행을 저질렀다”며 “범행 기간과 반복성 등에 비춰 그 죄가 무겁다”고 양형 이유를 밝혔다.재판부는 또 중증 지적장애를 앓고 있는 B씨의 취약점을 이용해 아파트 보증금 명목으로 4500만원을 가로챈 A씨 친동생 C씨에겐 징역 10월에 집행유예 2년을 선고했다. 요양병원으로 옮겨진 B씨로부터 방 보증금 명목으로 9000만원을 가로채고, 계좌에서 2060만원을 인출해 사용한 혐의로 기소된 부동산 임대업체 대표 D씨에게는 징역 1년6개월에 집행유예 2년을 선고했다.아울러 사건 수사 무마를 위한 청탁·알선 명목으로 A씨로부터 3차례에 걸쳐 1050만원을 받아 챙긴 혐의(변호사법 위반)로 기소된 A씨의 지인 E씨에게는 징역 6개월에 집행유예 2년이 선고됐다.해당 사건은 지난 2023년 염전 노동 실태조사를 통해 수면 위로 드러났다. 염전에서 지적장애인을 장기간 착취한 사례가 또 나오자 장애인단체 등은 엄벌을 촉구해 왔다.한 장애인단체는 탄원서를 통해 “이 사건에서 피해자의 노동은 자유로운 의사에 기초한 것이라 보기 어려우며, 탈출이 어려운 환경 속에서 지속된 점에 비춰 실질적으로 현대판 강제노동에 해당한다”며 “피해자는 오랜 기간 노동의 대가를 받지 못 했을 뿐 아니라 인간으로서의 존엄과 삶 자체가 심각하게 침해됐다”고 밝혔다.목포=이은창 기자 eun5261@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지