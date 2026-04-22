전쟁 출구 못 찾는 트럼프…이란은 불신·국민은 반대·동맹은 외면 ‘삼중고’

트럼프, 이란 전쟁 4~6주 예상했지만 벌써 8주차

밴스 부통령 참여 등 협상 제안에도 이란 불신 여전

미국 국내 여론은 악화일로…중간선거 ‘빨간 불’

동맹은 압박에도 전쟁 관망 계속

도널드 트럼프 미국 대통령이 21일(현지시간) 백악관에서 열린 행사에서 발언하고 있다.연합뉴스

이란과의 휴전 무기한 연장을 이란 정부와 협의도 없이 기습적으로 선언한 것은 종전에 대한 미련을 보여준다. 트럼프는

협상이 타결되지 않으면 이란을 초토화하겠다던 그동안의 발언을 180도 뒤집고 나 홀로 휴전을 선언했다. 확전 위험에 대한 경계심이 그만큼 크다는 방증이다. 트럼프는 이란 전쟁을 ‘군사작전’이라 부르며 4~6주로 예상했지만 벌써 전쟁은 8주 차에 돌입한 데다, 종전 전망은 아직 불투명하다.

시간은 벌었지만 이란이 미국의 해상 봉쇄에 반발하고 있어 협상 전망은 불투명하다.

이란 국영방송(IRIB)은 트럼프의 휴전 연장 발표 직후 이란이 미국의 휴전 연장을 인정하지 않을 것이며 이란의 국익에 따라 행동할 것이라고 보도했다. 이란은 미국의 해상봉쇄 유지 자체를 적대행위로 규정했다. 이란군을 통합 지휘하는 하탐 알안비야 중앙군사본부는 반관영 타스님 통신을 통해 “우리 군은 오랫동안 100% 전투 준비 태세를 갖추고 있다”고 했다. 이란은 미국이 요구하는 고농축 우라늄 비축분 반출과 우라늄 농축 중단에 대해서도 거부 의사가 분명하다. 강경파의 입김이 세진 이란이 경제적 고통을 감수하며 ‘버티기’에 돌입할 경우 11월 중간선거를 앞둔 트럼프는 더욱 시간에 쫓길 수밖에 없다.

지난달 조사 때의 38%보다 5%p 하락한 것으로 지난해 1월 집권 2기 행정부를 출범한 이후 최저치다. 뿐만 아니라 트럼프의 전통 지지층인 ‘마가(MAGA)’의 핵심 인사들도 등을 돌렸다. 미국 유권자들이 민감하게 반응하는 휘발유 가격은 급등해 갤런당 4달러를 오르내리고 있다. 트럼프는 전쟁 내내 트루스소셜에 수많은 게시물을 올리는 한편, 미국 매체들과 릴레이 인터뷰하며 ‘여론전’에 나서고 있지만 여론은 싸늘하다.