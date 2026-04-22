시사 전체기사

안민석, 경기교육감 선거 진보 단일후보 확정

입력:2026-04-22 12:16
공유하기
글자 크기 조정
안민석 경기도교육감 예비후보. 캠프 제공

6·3 지방선거 경기도교육감 선거에서 안민석 예비후보가 진보 진영 단일후보로 확정됐다.

경기교육혁신연대는 22일 경기도의회에서 기자회견을 열고 여론조사 45%와 선거인단 투표 55%를 합산한 결과 안 후보를 단일후보로 선출했다고 밝혔다.

여론조사는 경기도민 1000명을 대상으로 이달 18일부터 20일까지 진행됐으며, 선거인단 투표는 사전 등록 유권자를 대상으로 3일간 실시됐다.

이번 단일화에는 안 예비후보를 비롯해 박효진, 성기선, 유은혜 등 4명이 참여했으며, 약 7만명의 선거인단이 투표에 참여해 높은 관심을 보였다.

안 예비후보는 단일후보 확정 후 함께 경쟁했던 세 후보를 언급하며 “세 후보가 보여준 교육비전과 열정에 존경과 감사의 마음을 전한다”며 “이제 경선이 끝난만큼 우리 네명은 경기교육감 선거를 위한 원팀”이라고 강조했다.

안 예비후보는 “민주진보 단일후보로 경기도민과 교육시민사회가 뽑아주신 것은 산적한 경기교육의 문제를 해결할 교육전문성과 추진력을 인정해주신 것이라고 생각한다”며 “본선에서 승리해 경기교육의 새로운 미래를 열겠다”고 밝혔다.

안 예비후보는 교육학 박사 출신으로 교사와 교수를 거쳐 5선 국회의원을 역임했다. 지난 대선에서는 이재명 후보 직속 미래교육자치위원장을 맡은 바 있다.

의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
“총격 나면 반응? 붐비는 시간은?”…플로리다, 챗GPT 수사 착수
‘나이 많으니 제발’ 항의했지만… ‘사지마비’ 폭행 전말
“연장 가능성 작다”던 트럼프, 무기한 휴전 연장…이란 “아무 의미 없다”
“자다 깼더니 바다 한복판”…대부도 갯바위에 고립된 여성
한국 집값, 물가 상승 감안하면 1.7% 내렸다…14분기째 하락
배달 앱 월 결제액 3조원 돌파… 이용자·지출액 ‘역대 최대’
증시로 다시 돈 몰린다… 빚투 자금도 34조 ‘사상 최고치’
“박사 되느니 하이닉스 간다”
국민일보 신문구독