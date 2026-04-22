안민석, 경기교육감 선거 진보 단일후보 확정

안민석 경기도교육감 예비후보. 캠프 제공

경쟁했던 세 후보를 언급하며 “세 후보가 보여준 교육비전과 열정에 존경과 감사의 마음을 전한다”며 “이제 경선이 끝난만큼 우리 네명은 경기교육감 선거를 위한 원팀”이라고 강조했다.