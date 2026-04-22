안민석, 경기교육감 선거 진보 단일후보 확정
6·3 지방선거 경기도교육감 선거에서 안민석 예비후보가 진보 진영 단일후보로 확정됐다.
경기교육혁신연대는 22일 경기도의회에서 기자회견을 열고 여론조사 45%와 선거인단 투표 55%를 합산한 결과 안 후보를 단일후보로 선출했다고 밝혔다.
여론조사는 경기도민 1000명을 대상으로 이달 18일부터 20일까지 진행됐으며, 선거인단 투표는 사전 등록 유권자를 대상으로 3일간 실시됐다.
이번 단일화에는 안 예비후보를 비롯해 박효진, 성기선, 유은혜 등 4명이 참여했으며, 약 7만명의 선거인단이 투표에 참여해 높은 관심을 보였다.
안 예비후보는 단일후보 확정 후 함께 경쟁했던 세 후보를 언급하며 “세 후보가 보여준 교육비전과 열정에 존경과 감사의 마음을 전한다”며 “이제 경선이 끝난만큼 우리 네명은 경기교육감 선거를 위한 원팀”이라고 강조했다.
안 예비후보는 “민주진보 단일후보로 경기도민과 교육시민사회가 뽑아주신 것은 산적한 경기교육의 문제를 해결할 교육전문성과 추진력을 인정해주신 것이라고 생각한다”며 “본선에서 승리해 경기교육의 새로운 미래를 열겠다”고 밝혔다.
안 예비후보는 교육학 박사 출신으로 교사와 교수를 거쳐 5선 국회의원을 역임했다. 지난 대선에서는 이재명 후보 직속 미래교육자치위원장을 맡은 바 있다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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