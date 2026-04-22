포항시, 이차전지 염폐수 처리 기술개발 지원 본격화
경북 포항시가 이차전지 산업의 지속가능성을 좌우할 염폐수 처리 기술개발 지원에 나서고 있다.
시는 기후에너지환경부가 주관한 ‘이차전지 염폐수 처리 기술개발’ 공모사업에 지난 1월 협약을 맺은 산·학·연이 최종 선정됐다고 22일 밝혔다.
앞서 지난 1월 15일 포항시와 경상북도는 염폐수 고도처리 기술개발과 지역 내 실증을 통한 산업 경쟁력 제고를 위해 주관기업 및 참여기관과 공동 대응을 위한 업무협약을 체결한 바 있다. 범우, 에코프로에이치앤, 테크윈, 효림이엔아이, 유앤유, 엔이비 등이 참여했다.
이번 사업은 2030년까지 총 370억원의 국비가 투입되며, 이차전지 생산 과정에서 발생하는 염폐수를 보다 친환경적이고 경제적으로 처리하기 위한 기술을 개발한다. 무방류 공정 기술개발과 공공처리 기술개발 분야로 나눠 추진된다.
무방류 공정 분야에서는 BIT범우와 테크윈이 각각 주관 연구개발기관으로 참여한다. BIT범우는 저에너지 기반의 염폐수 사전 분리·농축 기술을 통해 용수 재이용 기반을 마련하고, 테크윈은 분리된 고염폐수 내 용존물질을 분리·회수해 유가물질을 확보하는 등 자원순환형 기술개발을 추진한다.
공공처리 연계 기술개발 사업에서는 효림이엔아이, 국립한국해양대학교, 엔이비가 각각 과제를 수행한다. 이들은 고염내성 생물학적 처리 기술 개발, 미생물 기반 생물학적 고농도 황산염 처리 기술 개발, 계측기술 기반 고농도 염폐수 생태독성 평가 모니터링 시스템 개발 세 과제를 추진한다.
포항시와 경북도는 협약을 바탕으로 실증 인프라 제공 등 행정적 지원을 강화하고, 기업 및 유관기관 간 협의체를 운영해 기술 교류와 현장 애로사항 해소를 적극 뒷받침할 방침이다.
시는 이번 사업을 통해 이차전지 염폐수 처리 기술의 실증 기반을 확보하고, 향후 공공처리 연계 활용 확대와 처리 인프라 구축을 통해 기업 생산활동 지원과 산업 생태계 경쟁력 강화에 기여할 것으로 기대한다.
장상길 포항시장 권한대행은 “이번 공모사업은 이차전지 산업 경쟁력 확보에 필수적인 염폐수 처리 기술개발이 본격화된다는 점에서 의미가 크다”며 “포항이 관련 기술개발과 산업 생태계 조성의 중심 역할을 할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.
포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사