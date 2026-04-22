트럼프 “이란은 호르무즈 개방 원해…돈 벌 수 있으니까”
도널드 트럼프 미국 대통령이 이란이 호르무즈 해협을 개방하길 원한다고 주장했다.
트럼프 대통령은 21일(현지 시간) 트루스소셜을 통해 “이란은 호르무즈 해협 폐쇄를 원하는 게 아니다”며 “오히려 해협을 열어 하루 5억 달러에 달하는 수익을 얻고 싶어 한다”고 말했다.
이어 “폐쇄될 경우 이란이 감수해야 할 손실이 막대하기 때문에 실제로는 개방을 원한다”고 덧붙였다.
그는 또 “현재 해협을 완전히 봉쇄한 것은 미국”이라며 “이란이 폐쇄를 원한다고 말하는 것은 단지 체면치레를 하려는 것일 뿐”이라고 비판했다. 이란이 국제사회와 자국 내 여론을 의식해 강경한 입장을 취하고 있지만, 실질적 이해관계는 다르다는 점을 강조한 발언으로 풀이된다.
트럼프 대통령은 “4일 전에도 몇몇 사람들이 제게 와서 ‘이란이 당장 해협을 열고 싶어 한다’고 말했다”며 “하지만 그렇게 한다면 이란과는 절대 협상할 수 없다”고 강조했다.
이어 “이란의 지도자들과 남은 영토를 파괴하지 않는 한 협상은 없다”고 언급해 군사 행동 가능성까지 시사했다.
구정하 기자 goo@kmib.co.kr
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