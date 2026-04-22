영덕군, 신규 원전 전담조직 가동…에너지정책 재편 속도
경북 영덕군이 신규 원자력발전소 유치를 위한 전담 조직을 가동하고 에너지 정책 재편에 속도를 내고 있다.
영덕군은 신규 원자력발전소 유치와 연계한 에너지 정책을 체계적으로 추진하기 위해 에너지 전담 조직 구축 등 조직개편을 본격 추진한다고 22일 밝혔다.
이번 조직개편은 원전 유치 대응을 넘어 재생에너지와 수소 등 미래 에너지 산업 수요를 반영하고, 주민 수용성 확보를 위한 갈등관리까지 포함한 통합 대응에 초점을 맞췄다. 특히 경북도와 공동 대응을 기반으로 정책 기획과 실행을 연계한다.
그동안 군은 신규 원전 유치 TF를 중심으로 부지 공모 대응과 유치 절차를 추진해 왔다. 향후 부지선정 이후에는 전담 조직을 통해 인허가, 주민 소통, 수용성 확보, 지역 산업 연계 등 대응체계를 한층 강화한다.
새로 구성되는 전담 조직은 20여명, 5개 팀 체계로 운영되며 경북도와의 역할 분담형 협업 체계도 강화된다. 군이 지역 현안 대응과 주민 소통을 담당하고, 도는 관계기관 협력을 맡아 정책 추진의 효율성을 높일 계획이다.
또 경상북도개발공사·경북테크노파크·포항테크노파크 등 도내 관계기관과 지역 대학과의 협력을 강화하고, 업무협약을 통해 신규원전 유치와 에너지 산업 정책 추진, 산업 연계, 연구 기반까지 아우르는 실행 기반을 확보한다.
이를 바탕으로 에너지위원회, 기후에너지안전센터, 원자력상생위원회로 이어지는 통합 대응 기반을 구축하고 정책 방향 설정부터 실행, 주민 소통과 상생 협력까지 유기적으로 연계한다.
아울러 원자력과 재생에너지를 결합한 에너지믹스 산업 구조를 구축하고, 2조원 규모의 원전 재정지원금과 경북도 에너지산업융복합단지 등을 활용해 에너지산업단지 조성도 추진한다.
황인수 영덕부군수는 “전담 조직과 공동 대응체계를 기반으로 정책 추진과 주민 수용성 확보 역량을 동시에 강화하고, 행정 대응력과 실행력을 한층 높여 나가겠다”라고 밝혔다.
영덕=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
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