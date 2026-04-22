“총격 나면 반응? 붐비는 시간은?”…플로리다, 챗GPT 수사 착수
지난해 4월 2명의 목숨을 앗아간 미국 플로리다 주립대학교 총기 난사 사건의 용의자가 범행 전 챗GPT에 조언을 구한 사실이 드러나면서, 플로리다주 당국이 챗GPT에 대한 수사에 착수한 것으로 전해졌다.
뉴욕타임스(NYT) 등 미국 언론은 21일(현지시간) 플로리다주 당국이 해당 사건과 관련해 챗GPT와 오픈AI에 대한 수사에 착수했다고 보도했다.
제임스 어스마이어 플로리다주 법무장관은 이날 브리핑에서 “수사의 초점은 총기 난사범과 챗GPT가 나눈 메시지에 있다”고 밝혔다.
용의자의 챗GPT 이용 내역을 분석한 결과, 범행 전 상당한 수준의 조언이 제공된 것으로 보인다는 설명이다.
이날 보도에 따르면 용의자는 챗GPT에 ‘근거리에서의 총기 위력’과 ‘어떤 탄약을 사용해야 하는지’ 등을 물었다.
또 총격 당일엔 ‘플로리다주립대에서 총격 사건이 발생하면 국가가 어떻게 반응할지’ ‘학생회관이 가장 붐비는 시간대는 언제인지’ 등도 질문했다.
어스마이어 장관은 “만약 화면 반대편에 있는 주체가 사람이었다면, 우리는 그를 살인죄로 기소했을 것”이라며 강하게 비판했다고 한다.
이에 대해 오픈AI 측 대변인은 “챗GPT가 총기 난사 사건에 책임이 있다고 보지 않는다”고 반박한 것으로 전해졌다.
회사 측은 사건 발생 직후 용의자와 연관된 것으로 추정되는 계정을 식별해 수사기관과 선제적으로 공유했으며, 현재도 수사에 협조하고 있다고 밝혔다.
생성형 인공지능이 범죄에 활용된 정황은 계속해서 드러나고 있다.
지난해 8월 미국 코네티컷주에서는 챗GPT와 대화하던 남성이 자신의 어머니가 자신을 독살하려 한다는 망상에 빠져 어머니를 살해하고 스스로 목숨을 끊는 사건이 발생했다.
지난 2월엔 캐나다 브리티시컬럼비아주에서 용의자를 포함해 9명이 사망하는 총기난사가 발생했는데 사건의 용의자가 범행 전 챗GPT에 총기 사용과 관련한 폭력적인 내용을 묘사한 것으로 파악됐다.
당시 오픈AI 내부에서 이를 인지해 수사기관에 알려야 한다는 의견이 제기됐지만, 경영진이 신고하지 않은 사실이 드러나 논란이 일기도 했다.
한국에서도 서울 강북구 일대에서 약물을 섞은 음료를 건네 2명을 사망에 이르게 한 김소영이 범행 전 챗GPT에 ‘수면제와 술을 함께 먹으면 어떤지’ ‘얼마나 먹으면 위험한지’ ‘죽을 수도 있는지’ 등을 질문한 것으로 확인됐다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
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