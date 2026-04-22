전주병원, “투약 사고 제로”…의약품 안전망 재정비
선입선출·실시간 재고관리
투약 직전 이중 점검 절차 상시화
전북 전주병원이 환자 안전을 위해 의약품 관리 시스템을 전면 재정비했다.
22일 전주병원에 따르면 병원은 최근 수액을 포함한 모든 약제 관리의 대원칙인 ‘선입선출(FIFO)’ 시스템을 공고히 했다. 전산화된 재고 관리망을 통해 유효기간과 보관 상태를 상시 점검하고, 특히 ‘우선사용스티커’를 부착해 관리함으로써 환자에게 항상 최상의 상태인 의약품이 투여될 수 있도록 관리 체계를 고도화했다.
현장 의료진의 투약 절차도 엄격해졌다. 교육전담팀과 환자안전부서의 협업을 통해 투약 직전 환자 신원을 대조하는 ‘환자 확인’과 처방 일치 여부를 재확인하는 ‘약품 검수’ 과정을 이중으로 점검하도록 했다.
실무 역량 강화를 위한 전 직원 교육도 정기적으로 실시된다. 최근 진행된 교육에서는 오투약 사례 방지를 위한 실무 가이드라인이 공유됐다.
전주병원 관계자는 “의약품 관리는 한 치의 오차도 허용되어서는 안 되는 영역”이라며 “철저한 시스템 관리와 지속적인 교육을 통해 지역 주민들이 안심하고 진료받을 수 있는 안전한 의료 환경을 조성하겠다”고 말했다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
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