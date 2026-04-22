‘역대급 불장’인데…주식 투자자 절반 “2년간 수익 못 냈다”
국내 증시가 전례없는 상승세를 이어가고 있지만 최근 2년간 수익을 냈다고 응답한 주식 투자자는 전체의 절반에도 미치지 못했다는 설문조사 결과가 나왔다.
한국리서치가 최근 전국 18세 이상 성인 남녀 1000명을 대상으로 설문조사를 실시해 22일 발표한 내용에 따르면, 지난 2년간 주식 투자로 수익을 냈다는 응답자는 46%로 집계됐다. 주식시장이 약세였던 2022년(15%)보다는 크게 늘어났지만, 여전히 절반엔 미치지 못하는 수치다. 다만 손실 구간에 있다는 응답은 2022년 67%에서 35%로 감소했다.
투자 성과는 소득과 자산 수준이 높을수록 좋았다. 가구 순자산이 7억원 이상인 집단에서는 63%가 수익을 내고 있다고 답한 반면, 1억원 미만 집단에서는 38%만이 수익을 냈다고 했다.
한편 자산가격 상승으로 인해 상대적 박탈감을 느낀다는 응답은 2022년보다 증가했다. 부동산 가격 상승으로 인한 박탈감은 55%에서 68%로, 주식 가격 상승으로 인한 박탈감은 44%에서 59%로 높아졌다.
급격한 경제 변화로 인해 자신의 삶의 안정성이 약화됐다고 응답한 비율은 76%로 나타났다. 특히 최근 순자산 감소를 경험한 집단에서는 삶의 안정성이 악화됐다는 응답이 91%에 달했다. 이 가운데 ‘매우 악화됐다’는 응답도 47%로 높은 비중을 차지했다. 자산이 늘어난 이들도 불안이 커진 것은 마찬가지였다. 순자산이 증가한 집단의 69%가 삶의 안정성이 악화됐다고 응답했다.
자산 가격과 물가 상승으로 인한 무력감도 팽배한 것으로 조사됐다. 물가 상승으로 노동의 가치가 감소했다는 응답은 88%였다. 노동소득보다 자산수익이 더 큰 구조가 불공정하다고 답한 비율은 82%였으며, 열심히 해도 삶을 개선할 수 없을 것 같다는 응답은 84%로 모두 높은 수준을 보였다.
심재현 한국리서치 책임은 “주가와 부동산 가격 상승으로 대표되는 자산시장 호조가 사람들이 실제로 체감하는 삶의 질과 반드시 일치하지는 않는다”며 “자산가격의 움직임은 단순한 시장의 문제가 아니라 삶의 안정감과 미래에 대한 기대를 흔드는 문제로 받아들여지고 있었다”고 분석했다.
구정하 기자 goo@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사