‘역대급 불장’인데…주식 투자자 절반 “2년간 수익 못 냈다”

서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에 코스피가 표시되고 있다. 연합뉴스

주식 투자로 수익을 냈다는 응답자는 46%로 집계됐다.

주식시장이 약세였던 2022년(15%)보다는 크게 늘어났지만, 여전히 절반엔 미치지 못하는 수치다. 다만 손실 구간에 있다는 응답은 2022년 67%에서 35%로 감소했다.

가구 순자산이 7억원 이상인 집단에서는 63%가 수익을 내고 있다고 답한 반면, 1억원 미만 집단에서는 38%만이 수익을 냈다고 했다.

물가 상승으로 노동의 가치가 감소했다는 응답은 88%였다. 노동소득보다 자산수익이 더 큰 구조가 불공정하다고 답한 비율은 82%였으며, 열심히 해도 삶을 개선할 수 없을 것 같다는 응답은 84%로 모두 높은 수준을 보였다.

자산가격의 움직임은 단순한 시장의 문제가 아니라 삶의 안정감과 미래에 대한 기대를 흔드는 문제로 받아들여지고 있었다”고 분석했다.