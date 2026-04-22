포천시 ‘고유가 대응’ 336억 증액 추경안 확정

취약계층·중소기업 지원 강화

맞춤형 고유가 대책 추진

시는 정부 지원만으로는 부족한 지역 여건을 고려해 자체 재원을 활용한 맞춤형 지원에 초점을 맞췄다.

특히 유류비 부담이 증가한 지역아동센터 12곳에 각 50만원의 운영비를 추가 지원해 통학 차량 운영 부담을 덜고, 돌봄 환경 안정성을 높이기로 했다.

시민들이 하루빨리 일상의 안정을 되찾을 수 있도록 시의 역량을 모으겠다”고 말했다.