포천시 ‘고유가 대응’ 336억 증액 추경안 확정
취약계층·중소기업 지원 강화
맞춤형 고유가 대책 추진
경기 포천시가 고유가로 인한 시민 부담 완화를 위해 336억원 규모를 증액한 추가경정예산을 확정했다.
포천시는 총 1조1453억원 규모의 추경을 확정했다고 22일 밝혔다. 예산안에는 정부 지원금 131억원과 함께 시 자체 사업 166억원이 포함됐다.
시는 중동 지역 정세 불안에 따른 국제유가 상승으로 민생 부담이 커지자 긴급 대책회의를 거쳐 마련한 ‘고유가 피해 지원’ 방안을 2026년도 제2회 추가경정예산에 반영했다.
시는 정부 지원만으로는 부족한 지역 여건을 고려해 자체 재원을 활용한 맞춤형 지원에 초점을 맞췄다.
특히 유류비 부담이 증가한 지역아동센터 12곳에 각 50만원의 운영비를 추가 지원해 통학 차량 운영 부담을 덜고, 돌봄 환경 안정성을 높이기로 했다.
취약계층 보호도 강화된다. 장애인복지시설 20곳과 노인주거복지시설 6곳, 경로당 311곳에 시설당 100만원을 지원해 총 3억3700만원을 투입하며, 장애인연금 수급 대상 중 차상위 초과 인원에게는 1인당 10만원을 지급해 복지 사각지대를 최소화할 계획이다.
중소기업의 금융 부담 완화를 위해 대출 이자 차액 보전금을 1억원 추가 편성해 총 7억원 규모로 확대하고, 소비 활성화를 위해 포천사랑상품권의 월 발행 한도를 기존 6억원에서 12억원으로 늘린다.
연간 30억원을 투입해 인센티브와 캐시백 혜택을 확대함으로써 시민의 구매력을 높이고 소상공인 매출 증가로 이어지는 선순환 구조를 유도한다.
시 관계자는 “고유가와 고물가 장기화로 민생 부담이 커진 상황에서 이번 추경이 시민 생활 안정에 실질적인 도움이 되길 기대한다”며 “시민들이 하루빨리 일상의 안정을 되찾을 수 있도록 시의 역량을 모으겠다”고 말했다.
포천=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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