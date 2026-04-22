황기철 전 해군참모총장, 불어판 이순신 전기 출간
황기철 전 해군참모총장이 충무공 이순신 탄신 481주년을 맞아 최초의 프랑스어 전기 ‘한국의 제독 이순신’을 출간했다.
프랑스어로 집필된 이 책은 16세기 임진왜란 당시 동아시아 해전사에 대해 일본 위주로 왜곡된 유럽 내 역사 인식을 바로잡기 위해 출간됐다.
책에는 조선의 문화와 무기체계, 거북선의 과학적 우수성, 그리고 이순신 제독의 완벽한 해전 전략과 전술이 상세히 담겨 있다.
이번 출간을 기념해 오는 27일 잠실 롯데에서 열리는 ‘이순신 제독 481주년 해군군악연주회’에 맞춰 특별한 전달식도 진행된다.
황 전 총장은 행사 전 귀빈 접견실에서 현 해군참모총장을 비롯해 주한 프랑스 대사관 및 불어권 외교 관계자들을 직접 만나 책을 전달하며 이순신 제독의 애국 정신을 알릴 예정이다. 이후 해군사관학교 박물관 및 이순신리더십센터 등 관련 기관에도 도서를 전량 기증한다.
황 전 총장은 “세계 최초의 철갑선이라 불리는 프랑스 라 글루아르함보다 267년이나 앞서 건조된 거북선의 우수성을 프랑스어로 직접 알리게 돼 감회가 남다르다”며 “최근 K-방산과 조선업이 유럽 등 전 세계의 주목을 받는 가운데 이러한 한국의 훌륭한 함정 건조 능력과 승리의 DNA가 이순신 제독이라는 위대한 역사적 토대 위에 형성됐음을 홍보하고자 했다”고 전했다.
저자인 황 전 총장은 고려대학교 불어불문학과를 졸업하고 군 재직 중 프랑스 합동참모대학 수료 및 파리 1대학(팡테옹 소르본느)에서 역사학 석사 학위를 받았다. 유학 시절 일본 침략과 이순신 제독의 역할에 대한 논문으로 프랑스 역사학회와 군으로부터 큰 호평을 받은 바 있다.
박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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