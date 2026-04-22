전북, 상용차 97% 생산 기반…‘전동화 소부장 단지’ 노린다
내연기관 부품사 전동화·로봇 기지화
국내 첫 멀티배터리 평가센터 구축
국내 상용차 생산의 97%를 점유하는 전북특별자치도가 미래 모빌리티 산업을 향한 ‘체질 대전환’에 착수했다. 내연기관 중심의 기존 부품 생태계를 전동화와 로봇 기술로 전면 재편하고, 국내 최초의 배터리 검증 인프라를 구축해 미래 시장의 주도권을 확보하겠다는 구상이다.
전북도는 22일 산업통상자원부의 ‘상용차 모빌리티 전동화 소부장(소재·부품·장비) 특화단지’ 지정을 위한 제안서를 제출했다고 밝혔다. 이번 계획은 2026년부터 5년간 1500억원을 투입해 완주와 군산 등 상용차 클러스터 부품사를 전동화 및 로봇 부품 기업으로 전환하는 것이 골자다. 도는 오는 7월 최종 지정을 목표로 서면 및 발표 평가 등 관련 절차를 밟고 있다.
업계에서는 이번 특화단지 추진이 전동화 전환 속도가 더딘 상용차 분야의 기술 격차를 해소하고, 내연기관 중심인 지역 부품업계의 미래 경쟁력을 확보하려는 전략적 선택이라는 분석이 나온다.
현대자동차의 새만금 로봇클러스터 조성 가시화에 발맞춰 부품업계의 산업 구조를 선제적으로 재구성하겠다는 의지도 담겼다. 완주와 군산을 잇는 벨트에 구축될 첨단 인프라는 완성차 업체와의 협력 시너지를 높여 호남권 첨단 산업 생태계의 허브 역할을 수행할 것으로 전망된다.
검증 인프라 확충도 가시화되고 있다. 군산 새만금국가산업단지에는 ‘전기상용차용 멀티·배터리시스템 성능·안전성 평가시험센터’가 들어선다. 2030년까지 218억원이 투입되는 이 센터는 고중량 상용차용 다중 배터리 시스템을 체계적으로 검증하는 국내 유일의 시설이다. 특히 이는 테슬라와 볼보 등 글로벌 기업들이 주도하는 국제 표준 대응력을 높여 국가적 기술 안보 측면에서도 중요한 의미를 갖는다.
특장차 산업 역시 첨단 로봇 기술과의 융합을 추진 중이다. 도는 88억원을 투입해 ‘다기능 로봇 탑재 스마트 올인원 준설특장차’ 기술 개발을 진행하고 있다. 로봇과 빅데이터 기술을 활용해 하수관거 점검과 청소를 자동화함으로써 작업 효율을 높이고 산업재해를 예방하는 모델이다.
전북은 이를 통해 특장차 산업의 고도화와 현장 안전 확보라는 실질적 성과를 거둔다는 계획이다.
양선화 전북도 미래첨단산업국장은 “소부장 특화단지는 부품기업들이 전동화·로봇 기업으로 도약하는 결정적 전기가 될 것”이라며 “추진 중인 사업들을 유기적으로 결합해 전북의 미래 모빌리티 토대를 구축하겠다”고 말했다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
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