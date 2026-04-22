소방관 순직 완도 냉동창고에 불 낸 중국인 구속 송치
토치 사용해 에폭시 제거 작업 중 불
소방관 2명이 순직한 완도 냉동창고 화재를 일으킨 혐의를 받는 30대 중국인 작업자가 구속 송치됐다.
완도경찰서는 지난 12일 오전 완도군 군외면 한 수산물 가공업체 냉동창고에서 토치를 이용해 페인트(에폭시) 제거 작업을 하던 중 불을 낸 혐의(업무상실화)로 중국 국적 30대 작업자 A씨를 구속 송치했다고 22일 밝혔다.
A씨는 가연성 물질인 에폭시 제거 작업 중 토치를 사용했는데, 경찰은 이 과정에서 불꽃이 샌드위치 패널로 된 벽면으로 튀면서 화재가 시작된 것으로 파악했다.
A씨는 불이 시작되자 자신에게 작업을 지시한 시공업체 대표 B씨에 화재 사실을 알렸다. B씨는 초기 진화를 시도했으나, 여의치 않자 소방당국에 신고했다. A씨는 화재가 커지자 타지역으로 도주했다가 경찰에 붙잡혔다.
경찰은 B씨도 A씨와 같은 혐의로 입건해 조사중이다.
화재 진압에 나선 소방관들은 1차 진입 뒤 남은 불을 끄기 위해 2차 진입을 시도했지만, 갑자기 확산한 불에 대원 2명이 고립돼 순직했다.
완도=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
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