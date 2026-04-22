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경주역세권 복합환승센터 밑그림 구체화…교통·관광·비즈니스 연계

입력:2026-04-22 11:13
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경주역세권 복합환승센터 조감도. 경주시 제공

경북 경주시가 경주역세권을 교통·관광·비즈니스 기능이 결합된 복합 거점으로 조성하기 위한 밑그림을 구체화하고 있다.

시는 지난 21일 ‘경주역세권 복합환승센터 기본구상 및 타당성 검토용역’ 최종보고회를 열고 사업 추진 방향과 실현 가능성을 점검했다고 22일 밝혔다.

이번 용역은 건천읍 화천리 경주역 일원 약 7만5000㎡를 대상으로, 환승주차장과 버스·택시 환승시설, 역사문화 전시관 등 환승지원시설을 갖춘 광역 복합환승센터 조성을 위한 기본구상과 타당성을 검토하기 위해 진행됐다.

보고회에는 최혁준 경주시장 권한대행과 도시개발국장, 관련 부서장, 건천읍 이장협의회장 등 10명이 참석해 복합환승센터의 기능과 수요, 실현 가능성 등을 종합적으로 검토했다.

특히 ‘포스트 APEC’ 시대 관광 수요 증가에 대응하고, 역사문화도시 경주의 위상에 걸맞은 교통 거점 조성 방안에 대해 논의가 이뤄졌다.

용역에서는 대규모 환승주차장을 비롯해 비즈니스 지원센터, 역사·문화 전시시설, 전통 호텔, 상업·편의시설 등 다양한 복합 기능 도입이 제시됐다.

시는 이번 용역 결과를 토대로 교통·관광·비즈니스 기능을 연계한 복합환승체계 구축 방안을 구체화하고, 단계별 사업 추진 전략을 마련할 계획이다.

최혁준 경주시장 권한대행은 “경주역 복합환승센터는 역사문화도시 경주의 위상에 걸맞은 교통 거점으로 조성될 수 있도록 사업 추진에 최선을 다하겠다”고 말했다.

경주=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr

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안창한 기자
사회2부
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