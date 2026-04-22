경주시, 고유가 피해지원금 27일부터 지급…최대 60만원
경북 경주시가 고유가·고환율·고물가로 인한 시민 부담 완화를 위해 ‘고유가 피해지원금’을 지급한다.
시는 오는 27일부터 취약계층과 소득 하위 70% 시민을 대상으로 단계별 지원금 지급을 시작한다고 22일 밝혔다. 이번 조치는 민생 안정과 지역 내 소비 촉진을 동시에 도모하기 위한 것이다.
지원금은 1·2차로 나눠 지급한다. 1차는 취약계층을 대상으로 차상위계층과 한부모가족에 1인당 50만원, 기초생활수급자에 60만원이 각각 지급된다. 신청 기간은 27일부터 5월 8일까지다.
2차는 소득 하위 70% 시민을 대상으로 1인당 15만 원을 지급하며, 신청 기간은 5월 18일부터 7월 3일까지다. 이 기간에는 1차 대상자 중 미신청자도 신청할 수 있다.
신청 초기 혼잡을 줄이기 위해 출생연도 끝자리를 기준으로 한 요일제가 적용된다. 1차 신청은 첫 주 월(1·6), 화(2·7), 수(3·8), 목(4·9·5·0) 순으로 진행되며, 5월 1일부터는 요일제가 해제된다. 2차 역시 첫 주에 요일제가 적용되며 5월 23일부터는 해제된다.
지급수단은 신용·체크카드 또는 경주페이 카드 중 선택할 수 있으며, 신청 다음 날 지급된다. 신청은 카드사 앱·홈페이지 또는 은행 영업점 방문, 경주페이 앱을 통해 할 수 있다.
지원금은 오는 8월 31일까지 사용할 수 있으며, 경주지역 내 연매출 30억원 이하 소상공인 매장에서 사용 가능하다. 대형마트와 백화점, 온라인 쇼핑몰, 유흥업소 등 일부 업종은 사용이 제한된다.
최혁준 경주시장 권한대행은 “신속한 지급으로 시민 부담을 줄이고 지역경제 활성화에 도움이 되도록 하겠다”며 “지원금이 지역 내 소비로 이어질 수 있도록 집행 관리에도 최선을 다하겠다”고 말했다.
경주=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
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