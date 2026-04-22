세종소방본부 “멧돼지 마주치면 뛰지 말고 숨으세요”
최근 세종 도심·주택가에 야생 멧돼지가 연이어 출몰하자 세종소방본부가 안전 행동 요령 숙지를 당부하고 나섰다.
22일 세종소방본부에 따르면 올해 소방본부에 접수된 멧돼지 출몰 건수는 7건이다.
지난 15일에는 오전 7시쯤 대평동~집현동 일대에 대형 멧돼지 2마리가 나타나 상가와 한 기관의 기숙사 유리창이 파손됐다.
소방본부는 15~20일 오전 6~8시, 오후 7~11시 드론·차량을 투입해 순찰했지만 특이 사항은 발견되지 않았다. 멧돼지 출몰 신고가 다시 접수되면 경찰 등 유관 기관과 공동대응한다는 계획이다.
멧돼지는 돌발적인 공격성을 보일 수 있어 위급 상황 시 대처가 중요하다.
멧돼지와 마주칠 경우 절대 뛰거나 소리치지 않아야 한다. 멧돼지가 놀라 흥분할 수 있고 등을 보이며 도망가면 공격 본능을 자극해 위험하다. 멧돼지의 눈을 똑바로 주시하며 뒷걸음질로 천천히 자리를 피해야 한다.
공격 위험이 감지될 경우 시력이 약한 멧돼지가 식별하지 못하도록 가장 가까운 나무나 바위 등 큰 은폐물 뒤로 신속히 몸을 숨겨야 한다. 이후 안전한 곳으로 대피한 뒤 119나 112에 신고하면 된다.
이장주 세종소방본부 119대응과장은 “소방 드론 등을 활용한 선제적 예방 순찰로 안전 확보에 총력을 기울이고 있다”며 “위험 상황 발생 시 무리하게 대응하지 말고 안전한 곳으로 우선 대피한 뒤 즉시 119로 신고해 달라”고 말했다.
세종=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
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