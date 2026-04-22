세종소방본부 “멧돼지 마주치면 뛰지 말고 숨으세요”

멧돼지 접촉 시 행동 요령. 세종소방본부 제공

지난 15일에는 오전 7시쯤 대평동~집현동 일대에 대형 멧돼지 2마리가 나타나 상가와 한 기관의 기숙사 유리창이 파손됐다.

신고가 다시 접수되면 경찰 등 유관 기관과 공동대응한다는 계획이다.

멧돼지는 돌발적인 공격성을 보일 수 있어 위급 상황 시 대처가 중요하다.

멧돼지와 마주칠 경우

절대 뛰거나 소리치지 않아야 한다. 멧돼지가 놀라 흥분할 수 있고 등을 보이며 도망가면 공격 본능을 자극해 위험하다.

멧돼지의 눈을 똑바로 주시하며 뒷걸음질로 천천히 자리를 피해야 한다.

공격 위험이 감지될 경우 시력이 약한 멧돼지가 식별하지 못하도록 가장 가까운 나무나 바위 등 큰 은폐물 뒤로 신속히 몸을 숨겨야 한다. 이후

안전한 곳으로 대피한 뒤 119나 112에 신고하면 된다.

이장주 세종소방본부 119대응과장은 “소방 드론 등을 활용한 선제적 예방 순찰로 안전 확보에 총력을 기울이고 있다”며 “위험 상황 발생 시 무리하게 대응하지 말고 안전한 곳으로 우선 대피한 뒤 즉시 119로 신고해 달라”고 말했다.