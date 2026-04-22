3세대 새마을운동…“지방소멸, 청년 유출, 저출생 해결하는 것”
이철우 국민의힘 경북도지사 후보 ‘제3세대 새마을운동’ 공약 발표해 눈길
이철우 국민의힘 경북도지사 후보가 22일 ‘새마을의 날’을 맞아 ‘제3세대 새마을운동’ 공약을 발표했다.
이 후보는 “새마을운동은 경북에서 시작돼 박정희 대통령에 의해 전국적인 국가운동으로 발전했고 우리 국민이 함께 땀 흘리며 가난을 이겨내고 나라를 일으켜 세운 힘이었다”며 “새마을운동이 시작된 경북에서 지금 시대에 맞게 새마을정신을 되살려야 한다”고 말했다.
이 후보는 “새마을운동 1세대는 가난을 이겨내고 마을을 일으킨 생활혁신의 시기, 2세대는 새마을운동을 세계와 나누며 대한민국의 경험을 국제사회와 공유한 시기, 3세대는 청년의 창의와 디지털 기술, 미래세대를 위한 시기”라며 “3세대 새마을운동으로 지방소멸, 청년 유출, 저출생, 공동체 약화, 디지털 격차 같은 새로운 문제를 풀어야 한다”고 말했다.
이 후보는 제3세대 새마을운동의 핵심으로 근면·자조·협동의 현대적 재해석을 제시했다.
근면에 대해선 “이제 근면은 무조건 오래 일하는 것이 아니다. 배우고 익히고, 더 똑똑하게 일하고, 끝까지 문제를 해결하는 힘이 오늘의 근면”이라며 “AI와 데이터, 디지털 기술을 익히고 활용하는 실력이 미래세대의 새로운 경쟁력이 돼야 한다”고 강조했다.
자조에 대해선 “자조는 스스로 설 힘을 기르고 다시 일어설 수 있는 기반을 만드는 것”이라며 “제3세대 새마을운동은 일회성 지원에 머무르는 것이 아니라 지역과 주민이 스스로 먹고살 힘을 키우고 청년들이 지역 안에서 기회를 만들 수 있도록 자립의 토대를 만드는 데 초점을 맞춰야 한다”고 밝혔다.
협동에 대해선 “예전에는 함께 삽을 들고 마을길을 넓히는 것이 협동이었다면, 지금은 주민과 청년, 세대와 지역이 머리를 맞대고 함께 답을 찾는 것이 협동”이라며 “오프라인 공동체와 디지털 연결망을 함께 살려 함께 토론하고 함께 해결하는 새로운 협동의 문화를 만들어가야 한다”고 밝혔다.
제3세대 새마을운동 성공을 위한 열쇠로 ‘디지털 기술의 적극 활용’을 제시했다.
주민 참여를 더 넓히고, 지역 문제를 더 빠르고 정확하게 해결하며, 청년들에게 새로운 기회를 만드는 데 디지털 전환이 꼭 필요하다는 것이다.
이 후보는 이를 위해 △청년 참여 지역혁신 프로젝트 확대 △주민 참여 디지털 소통 기반 마련 △AI·데이터 기반 지역문제 해결 체계 구축 △지역 정주 자립형 경제모델 확산 △돌봄·교육·문화가 살아있는 생활공동체 회복 등을 추진하겠다고 밝혔다.
안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
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