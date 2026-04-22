‘호구 잡혀’ 비판에 발끈한 트럼프 “내가 이란 찢어놨다”
도널드 트럼프 미국 대통령이 자신을 향한 비판적 칼럼에 반발하며 역대 대통령 중 자신만이 이란에게 이용당하지 않았다고 주장했다. 이란 해·공군과 방공망, 핵시설 등을 파괴했고 이란을 경제 위기에 빠뜨렸다며 과시하기도 했다.
트럼프 대통령은 21일(현지시간) 트루스소셜에 “그들(이란)은 47년간 우리 국민을 비롯한 많은 사람을 죽였고 나를 제외한 모든 대통령을 이용했다”며 “내가 그들에게 선사한 것은 갈기갈기 찢어진 나라”라고 밝혔다.
트럼프 대통령은 “그들의 해군은 통째로 바닷속에 가라앉았고, 공군은 사라졌으며, 방공시설과 레이더는 쓸려나갔고, 핵시설은 형체도 없이 사라졌다”고 주장했다. 또 1기 행정부 시절인 2020년 제거한 가셈 솔레이마니 장군을 비롯해 고위급 인사들을 죽였으며, 해상 봉쇄를 통해 이란 경제를 붕괴 직전까지 몰아붙였다고도 강조했다.
전임 대통령들과의 비교도 이어갔다. 그는 버락 오바마 전 대통령이 이란에 천문학적 현금을 지원해 핵 개발을 도왔고, 다른 대통령들 또한 이란을 막기 위해 어떤 일도 하지 않았다고 주장했다.
이 같은 메시지는 트럼프 대통령이 호르무즈 해협 개방을 반복적으로 공언했는데도 실제 해협은 열리지 않았고, 미국의 협상력만 약화됐다는 비판적 취지의 칼럼이 앞서 월스트리트저널(WSJ)에 실린 데 대한 반발 격으로 나왔다.
트럼프 대통령은 “이런데도 WSJ 편집부의 멍청이는 나를 두고 이란에 ‘호구 잡혔다’고 한다”며 “WSJ는 읽을 가치 없는 실패한 정치적 ‘지라시’”라고 맹비난했다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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