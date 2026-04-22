‘로잔 콩쿠르 준우승’ 염다연, 보스턴 발레단 정단원 입단
2026~2027시즌부터 활동… 8월 출국
오는 23~24일 발레 ‘몬드리안’ 주역 출연
지난 2월 스위스에서 열린 제54회 로잔발레콩쿠르에서 준우승한 발레리나 염다연(17·사진)이 미국 명문 발레단인 보스턴 발레단의 정단원으로 입단한다.
염다연의 스승이자 부친인 염지훈 발레웨스트 대표는 22일 “다연이가 2026~2027시즌부터 보스턴 발레단 정단원으로 활동하게 됐다”면서 “일반적으로 로잔 콩쿠르 수상자들은 17~18세의 경우 콩쿠르의 파트너 발레단에서 1년간 연수 단원으로서 무대 적응 과정을 거친다. 그리고 정식 입단을 하려면 1~2년 후 재오디션을 봐야 하는데, 보스턴 발레단의 미코 니시넨 예술감독이 다연이에게 연수 과정을 생략한 채 정단원 계약을 제시했다”고 밝혔다. 이어 “17세 무용수가 프로 계약을 한 것은 로잔 콩쿠르 수상자들 가운데서도 극히 드문 사례로 알고 있다”고 덧붙였다.
염다연은 제도권 교육 대신 유니버설 발레단 솔리스트를 거쳐 국립발레단 발레마스터로 활동했던 염 대표와 홈스쿨링을 통해 무용수로 성장했다. 16세에 ‘지젤’ 전막 공연의 국내 최연소 주역을 맡는 등 일찌감치 실전 경험을 쌓았다. 보스턴 발레단이 염다연에게 정단원 계약을 제시한 것도 바로 무대에 투입할 수 있다고 판단했기 때문이다.
한편 염다연은 오는 8월 미국으로 출국하기 전까지 국내 무대에 설 것으로 보인다. 오는 23~24일에도 서울 마곡동 LG아트센터 시그니처홀에서 열리는 정형일 발레크리에이티브의 ‘몬드리안’에 주역으로 출연한다.
장지영 선임기자 jyjang@kmib.co.kr
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