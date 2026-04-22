전남대-ACC, ‘K-민주주의’ 세계 콘텐츠로 만든다
5·18 서사·문화 플랫폼 결합
국제교류·인재양성 등 추진도
전남대학교와 국립아시아문화전당(ACC)이 K-민주주의를 세계가 공유하는 문화콘텐츠로 확장한다. 5·18 민중항쟁이 시작된 전남대의 역사적 서사와 ACC의 글로벌 문화 플랫폼을 결합해 K-민주주의의 콘텐츠화와 글로벌 확산에 나선다는 복안이다.
22일 전남대학교에 따르면 전남대와 국립아시아문화전당재단은 전날 전남대학교 대학본부 5층 접견실에서 업무협약을 체결했다. 협약식에는 이근배 전남대 총장과 김명규 국립아시아문화전당재단 사장을 비롯해 양 기관 주요 관계자들이 참석했다.
이번 협약은 양 기관이 협력 체계를 구축하고, 보유 자원과 콘텐츠를 연계해 K-문화콘텐츠의 글로벌 확산과 지역 문화예술 인재 양성에 기여하기 위해 마련됐다.
양 기관은 협약을 통해 K-문화콘텐츠 글로벌 확산 공동 프로그램 추진과 해외 협력 전시 및 국제교류 프로그램 연계, 전남대 학생 대상 인재 양성 프로그램 운영, 양 기관 사업에 대한 상호 홍보 및 지원 등 다양한 분야에서 협력을 확대해 나갈 계획이다.
특히 이번 협력은 전남대학교의 민주주의 서사를 기반으로 한 콘텐츠와 ACC의 문화예술 인프라를 결합해, 광주의 민주주의 가치를 문화콘텐츠로 재해석하고 세계와 공유하는 계기를 마련했다는 점에서 의미가 있다.
전남대는 5·18민주화운동이 시작된 발원지다. 1980년 5월 18일 전남대 교문 앞에 모인 학생들이 학교 출입을 통제하던 계엄군에 항의하며 최초의 충돌이 발생했고, 이후 학생들은 옛 전남도청으로 이동해 항의 시위를 이어갔다.
국립아시아문화전당은 이러한 항쟁의 중심지였던 옛 전남도청 부지 일대에 조성된 국가 문화시설로, 광주에 축적된 민주·인권의 가치를 문화콘텐츠로 재해석해 세계에 확산하는 역할을 하고 있다.
이근배 전남대 총장은 “국립아시아문화전당재단의 우수한 문화 인프라와 전남대학교의 교육 역량이 결합될 때 큰 시너지가 기대된다”며 “앞으로도 긴밀한 협력을 통해 지역 문화산업의 경쟁력을 높이고, 광주가 글로벌 문화예술 교류의 핵심 거점으로 자리매김할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사