경북 교육계 전직 고위 간부들…“김상동 예비후보 앞으로!”
교육계 고위 인사 30인이 참여하는 공식 지지 선언 기자회견 27일 개최
경북교육의 기틀을 다져온 교육계 전직 고위 인사들이 김상동 경북교육감 예비후보(전 경북대 총장) 지지를 위해 한자리에 모인다.
김상동 예비후보 선거사무소는 오는 27일 오후 2시, 경북도교육청 기자실에서 김준호 전 경북도교육청 교육국장을 비롯한 교육계 고위 인사 30인이 참여하는 공식 지지 선언 기자회견을 개최한다고 22일 밝혔다.
이번 지지 선언에는 일선 교육 현장을 이끌어온 전직 교육장 및 교장들과 교육 행정 경험을 갖춘 퇴직 공무원들이 대거 참여한다.
이들은 학교 현장과 교육 행정을 두루 경험한 중진 인사의 시각에서 현재 경북교육의 정체된 상황을 극복하고 미래지향적 변화를 이끌 적임자로 김상동 예비후보를 지목했다.
회견에 나서는 김준호 전 교육국장은 “지금 경북교육은 낡은 관행에서 벗어나 글로벌 기준에 부합하는 혁신이 절실한 시점”이라며 “경북대와 경북도립대 총장을 역임하며 검증된 행정력과 소통 능력을 갖춘 김상동 예비후보가 경북 교육을 전국 최고 수준으로 도약시킬 적임자”라고 강조했다.
김상동 예비후보 측은 이번 지지 선언을 계기로 교육계 내부의 폭넓은 공감대를 바탕으로 본격적인 선거 행보에 속도를 낼 계획이다.
안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
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