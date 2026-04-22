트럼프 때문? 미국 호감도 뚝 떨어졌다…“역대 최저”

한국리서치, 한반도 주변 5개국 호감도 조사 결과 발표

미국 호감도, 2018년 조사 시작 이후 역대 최저치

한국리서치 제공

당시 미국 호감도는 53.9도를 기록했었다.

불과 3개월 만에 9.1도나 하락한 셈이다. 이는 ‘

트럼프 1기’ 막바지였던 2020년 10월 조사 결과(49.9도) 이후 5년 6개월 만에 50도 아래로 떨어진 것이기도 하다.