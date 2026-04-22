트럼프 때문? 미국 호감도 뚝 떨어졌다…“역대 최저”
한국리서치, 한반도 주변 5개국 호감도 조사 결과 발표
미국 호감도, 2018년 조사 시작 이후 역대 최저치
중동 전쟁이 발발한 이후 미국에 대한 한국인들의 호감도가 크게 떨어진 것으로 나타났다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 ‘폭주’가 영향을 미친 것으로 보인다.
한국리서치가 22일 발표한 한반도 인근 주요 5개국(미국 일본 중국 러시아 북한)에 호감도 조사 결과에 따르면, ‘미국 호감도’는 이 조사가 시작된 2018년 이후 가장 낮은 44.8도를 기록했다. 한국리서치는 매년 네 차례에 걸쳐 해당 조사를 진행하고 있는데, 이번 조사는 지난 10~13일 전국 18세 이상 성인 남녀 1000명을 대상으로 실시됐다.
‘0~100도 척도’로 진행되는 이 조사에서는 수치가 낮을수록 호감도가 떨어진다는 것을 의미하는데, 미국에 대한 호감도 하락은 지난 1월 조사 결과와 비교했을 때도 두드러진다. 당시 미국 호감도는 53.9도를 기록했었다. 불과 3개월 만에 9.1도나 하락한 셈이다. 이는 ‘트럼프 1기’ 막바지였던 2020년 10월 조사 결과(49.9도) 이후 5년 6개월 만에 50도 아래로 떨어진 것이기도 하다.
다만 미국 호감도는 여전히 조사 대상 국가 중에 가장 높은 것으로 나타났다. 미국 다음으로 호감도가 높은 나라는 일본(42.7도)이었으며 이어 러시아(33.0도) 중국(32.0도) 북한(28.9도) 순이었다.
박지훈 기자 lucidfall@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사