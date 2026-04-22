마다솜, 하나이비인후과네트워크와 2년 서브 후원 계약
마다솜이 하나이비인후과네트워크와 2년간 서브 후원 계약을 체결했다.
마다솜은 2023년 OK금융그룹 읏맨오픈에서 정규투어 첫 우승을 달성한 이후, 2024년 가을 시즌에만 3승을 몰아치며 그해 다승 부문 공동 1위에 올랐다. 통산 4승을 거둬 ‘가을 여왕’, ‘연장전 여왕’이라는 별명을 얻고 있다.
마다솜은 후원 기간 동안 경기 시 착용하는 유니폼 오른쪽 등 부분에 ‘하나이비인후과’ 명칭과 파란코끼리 로고를 부착해 브랜드 인지도 확대에 기여한다.
하나이비인후과네트워크는 이비인후과 전문 의료기관으로서 귀, 코, 목 등 이비인후과 영역의 전문 진료를 통해 시즌 중 선수의 최적 컨디션 유지를 도울 계획이다.
마다솜은 “후원을 결정해준 하나인비인후과네트워크 측에 감사함을 전한다”라며 “지난해 준우승을 2번하면서 아쉬운 부분이 있었지만 이번 시즌 새로운 서브 후원사와 함께 다시 한번 우승컵을 들어올릴 수 있도록 성원에 보답하겠다”라고 소감을 밝혔다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
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