마다솜, 하나이비인후과네트워크와 2년 서브 후원 계약

마다솜. 프레인스포츠

마다솜은 2023년 OK금융그룹 읏맨오픈에서 정규투어 첫 우승을 달성한 이후, 2024년 가을 시즌에만 3승을 몰아치며 그해 다승 부문 공동 1위에 올랐다. 통산 4승을 거둬

‘가을 여왕’, ‘연장전 여왕’이라는 별명을 얻고 있다.