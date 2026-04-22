테일러메이드, 리스폰스 스트라이프 골프 볼 공개…정렬의 직관성+비행의 일관성+쇼트게임 컨트롤 강화
테일러메이드가 더욱 선명해진 정렬 기술과 향상된 퍼포먼스를 담아 더욱 선명해진 2026 투어 리스폰스 스트라이프(TOUR RESPONSE STRIPE) 골프볼을 공개했다.
신제품 볼은 높은 시인성의 네온 잉크와 360° 클리어패스 얼라인먼트를 적용, 골퍼가 보다 직관적으로 자신감 있게 어드레스할 수 있도록 설계됐다.
볼 전체를 감싸는 스트라이프는 어드레스 때 시각적인 기준선을 명확하게 만들어 정렬의 정확도를 높이고, 퍼팅 라인을 보다 쉽게 설정할 수 있도록 돕는다.
또한 새롭게 적용된 마이크로 코팅 기술은 볼 표면을 더욱 정밀하고 균일하게 코팅해 보다 일관된 퍼포먼스를 구현한다. 이를 통해 안정적인 탄도와 방향성, 비거리를 제공한다.
딤플의 공기역학적 성능을 극대화해 샷의 일관성을 높여준다. 이 기술은 TP5와 TP5x에도 적용됐다.
마이크로 코팅 외에도 투어 리스폰스 골프볼에는 오랫동안 신뢰를 받아온 핵심 기술이 그대로 적용됐다. 100% 캐스트 우레탄 커버는 웨지 그루브와의 접촉 면적을 넓혀 그린 주변에서 보다 정교한 컨트롤과 향상된 스핀 성능을 제공한다.
스피드 랩 코어는 부드러운 타구감과 빠른 볼 스피드를 구현해 보다 균형 잡힌 퍼포먼스를 완성한다. 투어 플라이트 딤플 패턴은 공기 저항을 줄이고 공기 흐름을 효율적으로 제어해 바람 속에서도 안정적인 탄도와 일관된 볼의 궤적을 유지하도록 돕는다.
테일러메이드는 2026 투어 리스폰스 스트라이프 볼을 통해 정렬의 직관성, 비행의 일관성, 쇼트게임 컨트롤까지 고루 강화하며, 보다 완성도 높은 퍼포먼스를 추구하는 골퍼들에게 새로운 선택지를 제안한다.
2026 투어 리스폰스 스트라이프 골프볼은 화이트, 옐로우, 블루 3가지 단일 컬러 스트라이프와 다양한 컬러 스트라이프를 담은 멀티팩으로 함께 출시된다.
멀티팩은 오렌지, 민트, 블루, 옐로우 네 가지 컬러를 한 더즌에 구성해 소비자 선택의 폭을 넓혔다. 또한 USA 버전은 5월 초 출시될 예정이다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
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