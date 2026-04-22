사이드미러에 팔을 ‘툭’… 80회 1천만원 뜯은 50대 구속
부산 서면 일대서 서행차량 범행
보험금170만원·합의금830만원
블랙박스·CCTV로 덜미
부산 도심 이면도로를 돌며 이른바 ‘손목치기’ 수법으로 보험금과 합의금을 뜯어낸 50대가 구속됐다.
부산경찰청은 운행 중인 차량에 팔을 고의로 부딪쳐 사고를 가장한 뒤 금품을 가로챈 혐의로 A씨(51)를 구속해 검찰에 송치했다고 22일 밝혔다.
A씨는 올해 1월부터 최근까지 약 3개월간 부산진구 부전동 일대 이면도로에서 서행 차량의 사이드미러에 팔을 일부러 접촉하는 방식으로 사고를 꾸미고, 총 80차례에 걸쳐 약 1000만원을 편취한 혐의를 받고 있다.
경찰에 따르면 A씨는 부전시장과 서면 롯데백화점 인근, 한국전력공사 부산울산본부 주변 등 유동 인구가 많은 지역을 돌며 범행을 반복했다. 사고 직후 보험금을 청구하거나 운전자에게 합의금을 요구하는 방식으로 건당 2만원에서 최대 30만원까지 받아낸 것으로 조사됐다.
전체 80건 가운데 보험금 170만원을 받아낸 4건에는 보험사기방지특별법이, 운전자와의 합의로 830만원을 챙긴 76건에는 형법상 사기 혐의가 각각 적용됐다.
무직 상태였던 A씨는 범행으로 얻은 돈을 여관비와 외상 술값을 갚는 데 쓰는 등 생활비와 유흥비로 사용한 것으로 드러났다.
경찰은 피해 차량 블랙박스와 사고 지점 주변 폐쇄회로(CC)TV 영상, 금융계좌 분석 등을 통해 혐의를 입증했으며, A씨도 범행을 모두 인정했다.
경찰 관계자는 “차량에 고의로 신체를 접촉하는 등 사고를 위장한 범죄가 의심될 경우 반드시 교통사고로 접수하고 블랙박스 영상을 확보해야 한다”며 “유사 수법 범죄에 대한 단속을 강화하겠다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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