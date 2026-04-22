JP모건 뉴욕증시 목표치 상향조정…“AI 성장 기대감”
전쟁으로 인한 불안이 계속되고 있는 가운데 월가 주요 은행도 주가지수 목표치를 상향 조정하고 있다.
두브라라브코 라코스-부자스가 이끄는 JP모건체이스의 글로벌시장전략팀은 21일(현지시간) 미 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수의 연말 목표치를 종전 7200에서 7600으로 상향했다고 블룸버그 통신이 이날 보도했다.
이는 전날 S&P 500 지수 종가(7109) 대비 약 7% 높은 수준이다.
JP모건은 기술·인공지능(AI) 부문에 대한 성장 기대감이 강화된 점을 상향 조정 근거로 제시했다.
JP모건은 앤트로픽의 최신 모델인 ‘클로드 미토스’가 AI 모델 및 서비스의 발전에 대한 낙관론을 키운 것이 성장 지속 기대감의 주된 배경이 되고 있다고 평가했다.
앤트로픽이 최근 제한적으로 공개한 클로드 미토스는 전문가 수준의 강력한 보안 취약점 탐지 능력을 갖추고 있다는 평가를 받는다.
JP모건은 지속적인 지정학적 불안이 단기적인 주가 조정을 야기할 수 있다고 경고하면서도 분쟁이 신속하게 해결될 경우 S&P 500 지수가 8000까지 상승할 수 있다고 내다봤다.
S&P 500 지수는 미·이란 전쟁 종전 기대감과 기업 실적 호전 기대감에 지난주 들어 연일 사상 최고치를 경신한 바 있다.
구정하 기자 goo@kmib.co.kr
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