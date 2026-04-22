‘100년 헤리티지’ 콜한 골프, 골프화 라인업 국내 출시…그랜드프로&그랜드 크로스코트 라인
100년 헤리티지를 자랑하는 정통 아메리칸 클래식 브랜드 ‘콜한 골프(Cole Haan Golf)’의 공식 수입원 ㈜카네(회장 신재호)가 2026년 SP 시즌을 시작으로 본격적인 골프화 시장 공략에 나선다고 22일 밝혔다.
‘본질이 최고의 스타일을 만든다’는 슬로건을 바탕으로 ‘컴포트화의 대명사’로 자리 잡은 콜한은 브랜드 고유의 장인 정신을 계승하는 동시에,지속적인 디자인 혁신과 독보적인 기술력을 결합한 제품들을 꾸준히 선보이고 있다.
이번에 새롭게 출시되는 골프화 라인업은 남성 5종, 여성 3종이다. 콜한의 아이코닉 라인인 ‘그랜드프로(GRANDPRØ)’ 시리즈와 ‘그랜드 크로스코트(GRAND CROSSCOURT)’가 핵심이다.
그랜드프로 시리즈는 강력한 골프 퍼포먼스와 일상을 아우르는 ‘하이브리드 라인’, 그랜드 크로스코트는 도심형 라이프스타일에 최적화된 ‘에센셜 라인’이다.
최신골프 트렌드를 반영한 그랜드프로 라인은 소재와 기능에 따라 다양한 선택지를 제공한다.
100% 소가죽소재로 제작된 ‘크로스오버 골프’, 스포티한 디자인에 뛰어난 통기성을 갖춘 ‘올데이 골프’, 빈티지 러닝화 실루엣에 고성능 스파이크리스 트랙션을 더한‘애슐랜드 골프’, 프리미엄 가죽에 컬러 포인트를 주어 세련미를 극대화한 ‘톱스핀’ 모델 등이 대표적이다.
특히 ‘크로스코트 20.4.7 골프’는 ‘주 7일, 24시간 내내 완벽한 편안함을 제공한다’는 의미를 담은 네이밍에 걸맞게 압도적인 착화감을 자랑한다.
프리미엄 가죽에 방수 처리를 더해 날씨와 관계없이 쾌적한 라운딩이 가능하다. 스니커즈처럼 매끈한 외형 속에 콜한만의 고성능 쿠셔닝 시스템을 탑재해 필드에서 골퍼의 발을 안정적으로 지지해준다.
이번 시즌을 시작으로 콜한 골프화를 전개하는 공식수입원 ㈜카네 관계자는 “오랜 시간 컴포트화의 대명사로 사랑 받아온 콜한의 독보적인 ‘그랜드폼(GRANDFØAM™)’ 기술이 골프화에 완벽하게 이식되었다”며 “18홀 라운드 내내 피로감을 최소화하는 압도적인 가벼움과 안정적인 접지력을 통해 골퍼들에게 최상의 만족감을 선사할 것”이라고 말했다.
한편 콜한 골프 제품은 신세계 골프 전문관이 있는 7개점(본점, 강남점, 사우스시티점, 광주점, 센텀점, 대전점, 대구점) 및 골프존 오프라인 매장과 잭 니클라우스, 베어크리크 등 일부 골프장 프로샵에서도 만나볼 수 있다.
제품에 대한 자세한 정보는 콜한 골프 공식 인스타그램(@colehaangolf_kr)에서 확인 가능하다. 4월 말에 콜한 공식 온라인 스토어(colehaangolfkorea.com)도 함께 오픈 예정이다
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
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