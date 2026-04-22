[단독] 자립준비청년, 시설 상관없이 동일한 지원 받는다

복지부-성평등부 시설에 따라 혜택 차이

국가장학금·학자금대출 이자 손질

성평등부 자립정착금도 전국 확대

박모(22)씨는 중학교 1학년이던 2018년 부모의 가정폭력을 피해 성평등부 산하 청소년 쉼터에 들어갔다. 몸 곳곳의 구타 자국과 멍 자국을 발견한 친구들이 경찰에 신고하면서 비로소 부모와 분리될 수 있었다. 보호자 없이 혼자가 된 박씨는 여러 쉼터를 전전했고, 고등학교 2학년이 되던 해 경기도의 한 자립지원관에 입소했다.

대학 진학을 꿈꿨던 박씨의 발목을 잡은 건 돈이었다. 주민등록등본상 원가구 분리가 이뤄지지 않아 부모의 자산 기준으로 국가장학금 등 제도적 지원에서 배제됐기 때문이다. 복지부 아동복지시설에서 자란 경우라면 ‘자립준비청년’으로 분류돼 원가구 분리 여부와 상관없이 국가장학금을 받을 수 있지만, 성평등부가 운영하는 청소년복지시설에서 자립을 준비하는 경우라면 원가구 분리 요건이 까다롭기 때문이다. 박씨는 자격 요건에서 제외돼 장학금을 받지 못했다.

박씨는 결국

학업을 포기하고 일찍 사회에 뛰어들었다. 그는

22일 “입소 당시엔

”며 “공부를 하고 싶었지만 생계유지가 더 중요하다는 판단에 돈 버는 걸 선택했다”고 말했다.

자립수당과 정착금 등 지원 내용이 크게 차이났다.

성평등부 관계자는 “가정 밖 청소년에 대해서도 학자금 무이자 대출이 가능하도록

준비하고 있다”고 전했다.