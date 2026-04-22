화물연대 사망 사고 운전자에 구속영장…“살인 혐의”
전국민주노동조합총연맹 공공운수노조 화물연대본부 집회 현장에서 조합원을 차량으로 치어 숨지게 한 비조합원 기사에 대해 살인 혐의로 구속영장이 신청됐다.
경남경찰청 광역수사대는 지난 20일 오전 경남 진주 정촌면 CU 진주물류센터 인근에서 진행된 화물연대 집회 중이던 조합원들을 2.5t 탑차로 들이받은 40대 비조합원 A씨에 대해 살인 등 혐의로 구속영장을 신청했다고 22일 밝혔다. 당시 대체 차량 출차를 저지하려던 조합원들이 A씨 차량과 충돌, 1명이 숨지고 2명이 다쳤다.
경찰은 A씨를 특수상해 혐의로 체포하고 수사해왔으나, 사고 당시 영상과 차량의 전자식 운행기록장치(DTG) 분석 등을 거쳐 A씨에게 미필적 고의가 있었다고 판단해 살인 혐의를 적용했다. A씨가 피해자들을 들이받고 나서도 고의로 차를 멈춰세우지 않고 그대로 주행했다는 취지다. A씨는 고의로 다치게 하려던 것은 아니었다는 취지로 경찰에 진술했다고 전해진다.
노조 측에서는 60대 조합원 B씨와 50대 조합원 C씨에 대해 특수공무집행방해 등 혐의로 구속영장이 신청됐다. B씨는 지난 20일 오후 같은 집회 현장에서 승합차로 경찰 저지선을 친 뒤 물류센터 정문으로 돌진, 경찰 기동대원에 타박상을 입힌 등의 혐의를 받는다. C씨는 그 전날인 19일 오후 같은 장소에서 흉기로 자해하거나 불특정인을 해하겠다고 위협한 혐의다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사