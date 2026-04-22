‘고양 일산테크노밸리’ 분양 본격화…입주기업 지원 강화
24일부터 20개 필지 분양 시작
경기 고양시는 수도권 북부 4차 산업 거점으로 조성 중인 ‘고양 일산테크노밸리’ 도시첨단산업단지 분양을 시작한다고 22일 밝혔다.
고양 일산테크로밸리는 일산서구 대화동 일원에 들어서며 2027년 12월 준공을 목표로 추진된다. 지식기반시설과 첨단 제조·연구시설이 결합된 혁신 클러스터로 주목받고 있다.
이번 공급 대상은 총 20개 필지, 6만778㎡(약 1만8385평) 규모로 감정평가 금액 기준 경쟁입찰 방식으로 진행되며, 바이오·메디컬과 미디어·콘텐츠 분야 중심의 첨단 제조기업을 집중 유치할 계획이다. 시는 성장 잠재력이 높은 기업을 선별해 산업 생태계를 조기에 안정화한다는 계획이다.
고양 일산테크로밸리는 GTX-A 노선을 비롯한 광역 철도망과 주요 도로망 접근성이 뛰어나 수도권 전역은 물론 전국 단위 이동이 용이한 입지적 경쟁력을 갖췄다.
시는 입주기업 지원도 대폭 확대했다. ‘고양시 투자유치 촉진 조례’에 따라 약 3300㎡(1000평) 이상 투자 시 평당 최대 80만원의 입지보조금이 제공되며, 지역 주민을 신규 채용하거나 교육훈련을 실시할 경우 1인당 월 50만원씩 최대 6개월 범위 내에서 고용·교육훈련 보조금이 각각 지원된다.
여기에 2028년 말까지 취득세 60%와 5년간 재산세 35% 감면이 적용되고, 수도권 과밀억제권역에 따른 취득세 중과도 배제돼 기업의 초기 비용 부담을 낮췄다.
또한 2024년 벤처기업육성촉진지구 지정에 따라 개발부담금 등 5개 부담금(개발부담, 대체산림자원조성, 농지보전, 대체조성, 교통유발)이 전액 면제되는 점도 투자 유인 요소로 꼽힌다.
그동안 군부대 협의로 요구됐던 옥상 관측소 설치 의무는 CCTV 및 제2자유로 내 대체 관측소 설치로 국방부 등 관계 기관과 합의해 건축 설계의 제약이 해소됐다.
이에 따라 입주기업들은 보안과 운영 부담을 줄이는 동시에 공간 활용의 자율성을 확보할 수 있을 것으로 기대된다.
분양 공고는 오는 24일부터 고양도시관리공사와 공장설립온라인지원시스템, 온비드 등을 통해 확인할 수 있다.
시 관계자는 “고양 일산테크노밸리는 빠르고 편리한 교통 입지로 기업인들이 일하기 좋은 산업단지”이며 “앞으로도 기업하기 좋은 환경을 조성해 고양시의 자족 기능을 견인하는 핵심축이 될 수 있도록 모든 역량을 집중하겠다”고 밝혔다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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