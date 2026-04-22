경기도, 기후테크 기업 44곳 선정…자금·판로 집중 지원
경기도가 혁신 기술을 보유한 기후테크 기업 44곳을 선정해 자금과 판로 지원에 나선다.
경기도는 12.4대 1의 경쟁률을 뚫고 ‘기후테크 스타트업’ 34곳과 ‘유망 기후테크 기업’ 10곳을 최종 선정하고 본격적인 육성 정책을 추진한다고 22일 밝혔다.
도는 기후위기 대응을 넘어 관련 산업을 새로운 성장 동력으로 삼고, 초기 기업이 겪는 자금 부족과 시장 진입 장벽을 해소하겠다는 전략이다.
이번 공모에는 총 420개 기업이 참여해 역대 최고 수준의 경쟁률을 기록했으며, 도는 기술 혁신성과 탄소 저감 효과, 사업화 가능성 등을 기준으로 서류 및 발표 심사를 거쳐 최종 대상을 선정했다.
선정 기업에는 음식물 폐기물로 바이오 항공유 원료를 생산하는 ‘그린다’, 재활용 플라스틱으로 경량 선박을 제작하는 ‘에코마린’ 등 차별화된 기술을 보유한 기업들이 포함됐다.
스타트업 34개사에는 기업당 평균 4000만원의 사업화 자금이 지원되며, 시제품 제작과 마케팅에 활용할 수 있다.
이와 함께 사업 모델 고도화, 투자유치 설명회, 대·중견기업과의 협력 프로그램 등 맞춤형 액셀러레이팅 지원도 제공돼 시장 진입과 성장을 촉진할 계획이다.
유망 기후테크 기업 10곳에는 경기도지사 명의의 지정서가 수여되며, 연간 1000만원씩 3년간 사업화 자금이 지원된다. 또한 해외 전시회 참가와 공공기관 기술마켓 진입 등 판로 확대를 위한 지원도 병행된다.
도는 이번 사업을 통해 발굴된 기업들이 글로벌 시장으로 진출할 수 있도록 지원하는 등 올해 기후테크 스타트업 100개사를 육성한다는 목표에 속도를 낼 방침이다.
아울러 향후 ‘기후테크 컨퍼런스’를 통해 기업 성과를 공유하고 국내외 투자자와의 연계를 강화해 실질적인 사업 기회를 창출할 계획이다.
변상기 도 기후환경정책과장은 “기후테크는 탄소중립 실현을 위한 핵심 열쇠이자 새로운 성장 동력”이라며 “선정된 기업들이 혁신적인 기술력을 바탕으로 시장을 선도하고, 글로벌 유니콘 기업으로 도약할 수 있도록 체계적이고 다각적인 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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