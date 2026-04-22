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국제 유가 급등에…3월 생산자물가 4년 만에 최대폭 상승

입력:2026-04-22 09:23
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서울 한 대형마트에서 장을 보는 시민의 모습. 연합뉴스

국제유가 급등 여파로 지난달 생산자물가가 4년 만에 가장 큰 폭으로 상승했다. 생산자물가는 통상 1~3개월의 시차를 두고 소비자물가에 반영되는 만큼 향후 물가 부담도 커질 수 있다는 전망이 나온다.

22일 한국은행에 따르면 올해 3월 생산자물가지수는 125.24(2020년=100)로 집계됐다. 전월보다 1.6% 상승한 수치로, 러시아·우크라이나 전쟁 직후였던 2022년 4월(1.6%) 이후 가장 높은 상승률이다. 지난해 9월 이후로는 7개월 연속 오름세를 이어갔다.

상승세는 석유·화학 제품이 주도했다. 공산품 가운데 석탄 및 석유제품 가격은 전월 대비 31.9% 뛰어 외환위기 시기인 1997년 12월(57.7%) 이후 최대 상승폭을 기록했다. 화학제품도 6.7% 오르며 전체 공산품 물가는 3.5% 상승했다.

세부 품목별로는 나프타가 68.0% 급등했고, 에틸렌(60.5%), 자일렌(33.5%), 경유(20.8%) 등 석유화학 관련 품목 가격이 큰 폭으로 올랐다. 반도체 업황 개선 영향으로 컴퓨터기억장치(101.4%), D램(18.9%) 가격도 상승했다.

반면 농림수산품은 3.3% 하락했고, 전력·가스·수도 및 폐기물 부문은 0.1% 내렸다. 서비스 물가는 전월과 같은 수준을 유지했다.


수입품을 포함한 국내공급물가지수는 전월보다 2.3% 상승했다. 원재료가 5.1% 올라 가장 큰 상승폭을 보였고, 중간재는 2.8%, 최종재는 0.6% 각각 상승했다. 자본재(1.4%), 소비재(0.8%), 서비스(0.1%)도 모두 오름세를 나타냈다.

국내 출하분에 수출품까지 반영한 총산출물가지수 역시 전월 대비 4.7% 상승했다. 농림수산품은 3.0% 내렸지만 공산품이 7.9% 오르며 전체 지수를 끌어올렸다.

이문희 한은 물가통계팀장은 “미국과 이란 간 협상 불확실성이 커 향후 유가 흐름을 예단하기 쉽지 않다”며 “생산자물가가 7개월째 상승하고 있고 3월 상승폭도 컸던 만큼 앞으로 소비자물가에는 상방 압력으로 작용할 가능성이 있다”고 말했다.

박세환 기자 foryou@kmib.co.kr

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