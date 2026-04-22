설레는 한국여행의 시작… 방문위, 환영주간 개최

오는 24일부터 내달 9일까지 인천공항·제주공항 등에서 외국인 관광객 대상



문화체육관광부와 한국방문의해위원회는 일본 골든위크와 중국 노동절 등 방한 관광 성수기를 맞아 오는 24일부터 5월 9일까지 2026년 상반기 ‘환영주간’을 개최한다고 22일 밝혔다.



이번 환영주간에는 방한 외국인 관광객이 입국하는 순간부터 만족스러운 한국 여행을 경험할 수 있도록 주요 입국 거점인 인천국제공항, 제주국제공항, 부산항 크루즈터미널(북항·영도), 제주 서귀포강정크루즈항에 환영부스·포토존을 설치하고 외국인 관광객을 환대할 예정이다.



인천국제공항에서 4월 24일부터 5월 9일까지, 제주국제공항에서 4월 25일부터 5월 9일까지, 부산항 크루즈터미널에서 5월 8일, 서귀포강정크루즈항에서는 5월 14일 환대 행사를 운영한다.



‘K푸드’를 주제어로 선정해 지역별·테마별 관광지 및 미식 정보를 다국어로 제공하며, 전통차 시향과 룰렛 이벤트 등의 체험 프로그램을 운영한다. 이와 함께 식음·쇼핑·전시·결제 등 다양한 분야의 민간기업과 협력해 풍성한 할인 혜택과 기념품을 제공함으로써 외국인 관광객의 만족도를 극대화할 계획이다.



아울러 부스를 방문한 외국인 관광객에게는 환영주간 웹페이지 정보무늬(QR코드)가 담긴 ‘웰컴카드’와 한국관광지도, K푸드·K뷰티 제품 및 전통 기념품으로 구성된 선물 꾸러미 ‘웰컴 키트’를 제공한다.



또 중소벤처기업부가 추진하는 ‘대한민국 동행축제(4월 11일~5월 10일)’와 함께 방한 외국인에게 한국 소상공인 제품의 매력을 알리고, 관광과 소비가 연계된 체험 기회를 제공할 예정이다.



그룹 방탄소년단(BTS)의 월드투어 ‘아리랑(ARIRANG)’ 부산 공연 일정에 맞춰 6월 1일부터 6월 15일까지 부산역에서 환영부스를 추가로 운영함으로써 보다 많은 외국인 관광객이 환영주간의 혜택을 누릴 수 있을 것으로 기대된다.



문체부와 방문위는 전남 여수시와 협력해 식음·숙박·교통업계 종사자와 여수 시민을 대상으로 외국인 관광객 환대 캠페인을 전개할 예정이다.



방문위 관계자는 “방한 외래객 3000만 명 유치라는 국가적 목표에 맞춰 이번 ‘환영주간’이 외국인 관광객에게 한국 여행의 첫인상을 긍정적으로 각인시키는 특별한 경험이 되길 바란다”며 “앞으로도 민관 및 지자체와 긴밀히 협력해 한국의 다채로운 매력을 널리 알리고 관광객의 만족이 재방문으로 이어지는 선순환 구조를 구축해 나갈 것”이라고 말했다.



남호철 여행선임기자 hcnam@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 문화체육관광부와 한국방문의해위원회는 일본 골든위크와 중국 노동절 등 방한 관광 성수기를 맞아 오는 24일부터 5월 9일까지 2026년 상반기 ‘환영주간’을 개최한다고 22일 밝혔다.이번 환영주간에는 방한 외국인 관광객이 입국하는 순간부터 만족스러운 한국 여행을 경험할 수 있도록 주요 입국 거점인 인천국제공항, 제주국제공항, 부산항 크루즈터미널(북항·영도), 제주 서귀포강정크루즈항에 환영부스·포토존을 설치하고 외국인 관광객을 환대할 예정이다.인천국제공항에서 4월 24일부터 5월 9일까지, 제주국제공항에서 4월 25일부터 5월 9일까지, 부산항 크루즈터미널에서 5월 8일, 서귀포강정크루즈항에서는 5월 14일 환대 행사를 운영한다.‘K푸드’를 주제어로 선정해 지역별·테마별 관광지 및 미식 정보를 다국어로 제공하며, 전통차 시향과 룰렛 이벤트 등의 체험 프로그램을 운영한다. 이와 함께 식음·쇼핑·전시·결제 등 다양한 분야의 민간기업과 협력해 풍성한 할인 혜택과 기념품을 제공함으로써 외국인 관광객의 만족도를 극대화할 계획이다.아울러 부스를 방문한 외국인 관광객에게는 환영주간 웹페이지 정보무늬(QR코드)가 담긴 ‘웰컴카드’와 한국관광지도, K푸드·K뷰티 제품 및 전통 기념품으로 구성된 선물 꾸러미 ‘웰컴 키트’를 제공한다.또 중소벤처기업부가 추진하는 ‘대한민국 동행축제(4월 11일~5월 10일)’와 함께 방한 외국인에게 한국 소상공인 제품의 매력을 알리고, 관광과 소비가 연계된 체험 기회를 제공할 예정이다.그룹 방탄소년단(BTS)의 월드투어 ‘아리랑(ARIRANG)’ 부산 공연 일정에 맞춰 6월 1일부터 6월 15일까지 부산역에서 환영부스를 추가로 운영함으로써 보다 많은 외국인 관광객이 환영주간의 혜택을 누릴 수 있을 것으로 기대된다.문체부와 방문위는 전남 여수시와 협력해 식음·숙박·교통업계 종사자와 여수 시민을 대상으로 외국인 관광객 환대 캠페인을 전개할 예정이다.방문위 관계자는 “방한 외래객 3000만 명 유치라는 국가적 목표에 맞춰 이번 ‘환영주간’이 외국인 관광객에게 한국 여행의 첫인상을 긍정적으로 각인시키는 특별한 경험이 되길 바란다”며 “앞으로도 민관 및 지자체와 긴밀히 협력해 한국의 다채로운 매력을 널리 알리고 관광객의 만족이 재방문으로 이어지는 선순환 구조를 구축해 나갈 것”이라고 말했다.남호철 여행선임기자 hcnam@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지