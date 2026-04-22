코스피, 장 초반 상승해 또 사상 최고치 경신
미국과 이란 간의 종전 협상을 둘러싼 대외적 불확실성이 상존하는 가운데서도, 22일 코스피가 개인 투자자들의 강한 매수세에 힘입어 장중 한때 사상 처음으로 6400선을 돌파했다.
이날 오전 9시 33분 기준 코스피는 전 거래일보다 12.57포인트(0.20%) 오른 6401.04를 기록했다.
지수는 전장 대비 0.90포인트(0.01%) 내린 6387.57로 약보합 출발했으나, 이내 오름세로 방향을 틀어 하루 만에 다시 한번 사상 최고치를 경신했다. 장 초반 등락을 거듭하던 지수는 한때 6404.03까지 고점을 높이기도 했으며, 이후 오름폭을 다소 조절하며 6400선 안팎에서 공방을 벌이고 있다.
앞서 전날 코스피는 2.72% 급등해 6,388.47로 장을 마치며, 이란 전쟁 발발 직전에 기록했던 종가 및 장중 사상 최고치를 약 두 달 만에 동반 경신한 바 있다.
수급 주체별로 보면 유가증권시장에서 개인이 9656억 원어치를 순매수하며 지수 상승을 주도하고 있다. 반면 외국인과 기관은 각각 3097억원, 6488억원어치를 순매도하며 지수 상단을 누르는 모습이다. 특히 기관은 7거래일 만에 매도 우위로 돌아섰고, 외국인은 코스피200 선물시장에서도 361억원을 순매도 중이다.
한편, 같은 시각 코스닥지수는 전장 대비 5.20포인트(0.44%) 하락한 1173.83을 기록 중이다. 코스닥 시장에서도 외국인과 기관이 각각 212억원, 560억원을 순매도하고 있으며, 개인 홀로 1332억원을 순매수하고 있다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
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