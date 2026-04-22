셀레트립·리플메이트… 한국관광의 내일 이끌 벤처 100곳
문체부·관광공사, 관광벤처사업 공모 결과 발표… AI·K컬처·지역 체험 등 최신 흐름 두각
문화체육관광부와 한국관광공사는 관광산업의 새로운 미래를 이끌어갈 혁신 관광벤처기업 100개를 발굴해 지원하는 ‘제17회 관광벤처사업 공모전’의 최종 선정 결과를 22일 발표했다.
이번 공모전에는 전년 대비 35.2%가 증가한 1500여 건이 접수됐고, 경쟁률은 15대 1을 기록했다. 예비창업자부터 성장 단계 기업까지 세분화해 진행된 이번 공모에서 예비관광벤처 20개, 초기관광벤처 40개, 성장관광벤처 40개 등 총 100개 기업이 최종 선정됐다.
AI·딥테크 활용 맞춤형 관광 서비스 강세
올해는 인공지능(AI)을 활용한 관광 서비스 아이템이 두드러졌다. AI 기반 아동 동반 관광객 실시간 동선 최적화 서비스 ‘하노라 키즈트립’, AI 기반 관광사업자용 다국어 고객 관리 플랫폼 ‘리플메이트’, 30개 언어로 운영되는 호텔 AI 컨시어지 서비스 ‘제로바타’, 숙박시설 공간 운영 자동화 플랫폼 ‘키퍼(KEEPER)’ 등 관광업계 전반의 디지털 전환을 이끌 사업 모델이 좋은 평가를 받았다.
K컬처 열풍 타고 외국인 방한 맞춤형 서비스 약진
K컬처 열풍을 반영해 방한 외국인을 겨냥한 상품도 대거 선정됐다. K팝 아티스트 음성 도슨트를 통한 팬 맞춤형 K콘텐츠 투어 서비스 ‘셀레트립’, K컬처 팬의 방한 의향을 체험 상품으로 연결하는 플랫폼 ‘팬워크’, K팝 공연 특화 모빌리티 플랫폼 ‘핸디버스’, 외국인 대상 한옥 라이브·미식 결합형 예술관광 상품 ‘고택 라이브 다이닝’ 등이 이름을 올렸다.
로컬 체험·웰니스·펫 관광 등 라이프스타일 관광 트렌드 반영
지역 고유의 체험을 살린 라이프스타일형 서비스도 눈길을 끈다. 충청도 보부상 문화와 맛을 결합한 ‘충청도 새참한상’, 사용자생성콘텐츠(UGC) 데이터 기반 실감형 펫 관광 플랫폼 ‘멍콕’, 럭셔리 캐빈활용 하이엔드 자연휴양 스테이 ‘디어캐빈’ 등 새로운 관광 수요를 겨냥한 아이템들이 돋보였다. 이번 공모전 선정 결과는 한국관광 산업포털 ‘투어라즈(touraz.kr)’에서 확인할 수 있다.
최종 선정된 관광벤처기업에는 최대 1억 원까지 사업화자금이 차등 지급된다. 이와함께 관광공사는 기업의 성장 단계에 맞춘 기업 진단 및 멘토링, 컨설팅, 투자 유치 지원, 국내외 판로 개척 등 맞춤형 육성 프로그램을 제공한다.
문체부는 관광벤처기업 육성을 위해 추가경정예산 지원도 추진할 예정이다. 유망 관광벤처의 사업화를 촉진하고 관광산업 전반의 혁신과 경쟁력을 지속적으로 높여나간다는 구상이다.
민정희 관광공사 관광기업창업팀장은 “올해는 AI 기술과 한국 문화의 매력을 접목해 한국관광 시장에 활력을 불어넣을 혁신적인 아이디어가 돋보였다”며 “그간 관광벤처사업을 통해 1\800여 개 기업을 발굴하고 5300여 명의 일자리를 창출해온 만큼 앞으로도 유망 기업들이 시장에서 안정적으로 성장할 수 있도록 지원해 나가겠다”고 말했다.
남호철 여행선임기자 hcnam@kmib.co.kr
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