‘이예원·방신실·김민솔 배출’ KLPGA 엘리트 유소년 골프 멘토링 참가자 모집
한국여자프로골프협회(이하 KLPGA)가 국내 골프 유망주들을 대상으로 하는 ‘2026년 KLPGA 엘리트 유소년 골프 멘토링’ 참가자를 모집한다.
지난 2014년 첫선을 보인 ‘KLPGA 엘리트 유소년 골프 멘토링’은 현역 선수들이 멘토로 참여해 유망주들에게 실질적인 노하우를 전수하고 소통하는 KLPGA의 대표적인 재능기부 프로그램이다.
올해 멘토링 프로그램은 경기도 용인시에 위치한 써닝포인트CC에서 개최된다. 5월 30일에는 초등부, 5월 31일에는 중등부를 대상으로 진행된다.
참가자들은 KLPGA투어 선수와의 필드 레슨을 비롯해 실전 감각을 키워줄 그린 공략법, 골프 선배로서의 조언을 듣는 토크 콘서트 등 엘리트 선수로서 기량을 함양할 수 있는 다채로운 프로그램을 체험하게 된다.
모집 인원은 총 78명(초등부 39명, 중등부 39명)이다. 신청 기간은 오는 5월 8일까지다. 공식 포스터 내 QR코드 또는 구글 폼(https://forms.gle/kqTWHsisGW2Mho6V6)을 통해 신청할 수 있다.
신청 자격 및 선발 기준 등 자세한 내용은 KLPGA 공식 홈페이지 공지사항 및 SNS를 통해 확인 가능하다.
이예원, 김민별, 방신실, 김민솔 등이 이 멘토링을 거쳐 현재 KLPGA투어에서 눈부신 활약을 펼치고 있는 선수들이다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사