국산 골프클럽 선구자 故 구현수 설립 데이비드골프, KPGA 2부 ‘데이비드골프 투어’ 타이틀 스폰서
국민 유틸리티 ‘우디아이언’ 등 국산 클럽 선도
챌린지투어 6회 대회부터 ‘데이비드골프 투어’
KPGA 2부인 챌린지 투어가 ‘2026 KPGA 데이비드골프 투어’로 새롭게 출발한다.
KPGA와 데이비드골프는 지난 21일 경기도 성남시 KPGA 빌딩에서 타이틀 스폰서 조인식을 가졌다.
이번 협약에 따라 2026년 데이비드골프 투어는 오는 5월 19일 김천포도CC에서 열리는 챌린지투어 ‘6회 대회(총상금 1억 원)’를 시작으로 진행된다.
데이비드골프 투어 챔피언십 종료 후 시즌 포인트(데이비드 포인트) 상위 10명에게는 2027년 KPGA 투어 출전권이 주어진다.
차순위자 10명은 'KPGA 투어 QT 파이널 스테이지(Final Stage)' 직행 자격을, 이후 10명은 'KPGA 투어 QT 스테이지 2(Stage 2)' 직행 자격을 부여한다.
챌린지투어는 그동안 한국프로골프를 대표하는 선수 발굴의 요람이자 핵심 등용문 역할을 수행해 왔다.
임성재, 장유빈, 조우영, 옥태훈, 김민규, 정찬민, 김성현 등이 2부투어 우승자 출신이다.
김원섭 KPGT 대표이사는 “데이비드골프의 타이틀 스폰서 참여는 선수들에게 더 좋은 환경과 더 큰 동기부여를 제공하는 소중한 후원”이라며 “공정하고 수준 높은 투어 운영으로 보답하겠다”고 소감을 밝혔다.
구건우 데이비드골프 대표는 “챌린지투어는 선수들이 꿈을 향해 도전하는 소중한 무대인 만큼, 이들이 한 단계 더 성장할 수 있도록 선수 후원을 넓히겠다”라며 “이번 후원을 계기로 골프 대중화와 인재 육성을 위한 진정성 있는 행보를 이어가겠다”는 뜻을 밝혔다.
국산 골프 클럽 선구자 고 구현수대표가 1990년 설립한 데이비드골프는 ‘스코어를 바꾸는 클럽’이라는 확고한 개발 철학을 바탕으로 ‘국민 유틸리티’라 불리는 스테디셀러 우디아이언(Woody Iron)을 비롯, 대한민국 골프 클럽의 혁신을 이끌어온 브랜드다.
최근에는 골퍼의 타수를 직접적으로 개선하는 어드밴서(Advancer) 라인업을 선보이며 골퍼들에게 높은 평가를 받고 있다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
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