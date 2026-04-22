신예지, KLPGA 점프투어 3차전서 프로 데뷔 첫승
신예지(19)가 ‘KLPGA 2026 제주공항렌트카·백제CC 점프투어 3차전(총상금 3000만 원·우승상금 450만 원)’에서 우승했다.
신예지는 21일 충남 부여군 백제 컨트리클럽(파72)에서 끝난 대회에서 2라운드 최종합계 5언더파 139타를 기록해 생애 첫 점프투어 우승을 일궈냈다.
신예지는 올 4월 KLPGA 준회원에 입회하자마자 우승을 신고했다.
신예지는 “생애 첫 우승을 차지하게 돼 정말 기쁘다. 경기 후 클럽하우스 앞에서 처음으로 받은 우승 축하 물세례는 잊지 못할 것 같다”고 우승 소감을 밝혔다.
이어 “올해 정회원이 돼 드림투어에서 좋은 성적을 내 내년 정규투어 시드권을 획득하는 게 1차 목표”라며 “정규투어에 진출하면 생애 단 한 번뿐인 신인상을 받고 다승까지 거머쥐는 선수가 되고 싶다”는 포부를 밝혔다.
김고경(18), 지연아(19), 양태양(18), 유승은(19), 전이안(19), 정태리(19)가 공동 2위(최종합계 4언더파 140타)에 입상했다.
‘KLPGA 2026 제주공항렌트카·백제CC 점프투어’ 1~4차전 상금 순위 상위 10명에게는 정회원 자격이 부여된다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
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