골프 국가대표팀, 네이버스컵 개인 및 단체 3연패 도전
22일 대만 타이중 인터내셔널CC서 개최
골프 국가대표팀이 네이버스컵 3개국(한·일·대만) 3년 연속 개인·단체전 우승에 도전한다.
2026년 제23회 네이버스컵 3개국(한·일·대) 국가대표 친선 경기는 22일(현지시간)부터 24일까지 사흘간 대만 타이중 인터내셔널CC(파72)에서 열린다.
네이버스컵은 1996년 대한골프협회(KGA)와 일본골프협회(JGA)의 국가대표 교류를 목적으로 시작했다가 대만골프협회(CTGA)가 2001년에 합류해 3개국 국가대표 친선 경기로 확장했다.
이번 대회에 출전한 한국 대표 선수는 남자는 남여 4명씩 총 8명이다.
남자부는 김민수(호원고부설방통고3), 손제이(동래고부설방통고1), 안해천(한체대2), 유민혁(서강고3)이 출전한다.
여자부는 구민지(한체대1), 김규빈(학산여고2), 박서진(서문여고3), 윤규리(학산여고1)를 앞세워 3연패 도전에 나선다.
이 대회늨 54홀 스트로크 플레이로 개인전과 단체전 우승자를 가린다. 단체전은 매 라운드 각 국가 상위 3명의 점수를 합산한다. 한국은 21회, 22회 대회에서 연거푸 우승했다.
장세훈 KGA 경기력향상위원회 위원장은 “네이버스컵은 친선 경기의 성격을 지니고 있지만, 동시에 국가대항전이라는 의미도 크다”며 “한국 골프의 미래를 이끌 선수들이 태극 마크를 달고 자긍심을 느낄 수 있는 소중한 경험의 장이다. 각 국가 대표 선수만이 출전할 수 있다는 점에서도 특별한 무대”라고 강조했다.
김형태 KGA 국가대표 감독은 “올해 우승하게 되면 개인전과 단체전에서 3년 연속 석권이라는 기록을 세우게 된다”며 “부담을 최소화하고 편안한 마음으로 플레이할 수 있도록 지도하고 있다”고 했다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
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