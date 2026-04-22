골프 국가대표팀, 네이버스컵 개인 및 단체 3연패 도전

22일 대만 타이중 인터내셔널CC서 개최

구민지. KGA

김민수. KGA

이 대회늨 54홀 스트로크 플레이로 개인전과 단체전 우승자를 가린다. 단체전은 매 라운드 각 국가 상위 3명의 점수를 합산한다. 한국은 21회, 22회 대회에서 연거푸 우승했다.