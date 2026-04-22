‘드라이버 비거리 16야드+’ 김효주, 시즌 첫 메이저 셰브론 챔피언십 우승 정조준
우승 시 한국인 6번째 통산 10승 고지 밟아
전인지 커리어그랜드슬램 달성 여부 관심사
작년 KLPGA상금왕 홍정민·국대 양윤서 출전
김효주가 시즌 3승 사냥에 나선다.
오는 24일(한국시간)부터 나흘간 미국 텍사스주 휴스턴의 메모리얼파크GC(파72)에서 열리는 미국여자프로골프(LPGA)투어 시즌 첫번째 메이저대회 셰브론 챔피언십(총상금 800만 달러)이 타깃이다.
김효주는 지난 3월에 포티넷 파운더스컵과 포드챔피언십에서 연거푸 우승했다. 지난주 JM이글 LA챔피언십에서는 첫날 4언더파로 선전했으나 목 담증과 허리 통증으로 2라운드 직전에 기권했다.
현재 세계랭킹 3위인 김효주는 통산 9승을 거두고 있다. 그 중 메이저 대회 우승은 2014년 에비앙 챔피언십이 유일하다.
작년 이 대회에서 통산 두 번째 메이저 우승 기회를 잡았으나 연장전에서 버디 기회를 살리지 못해 사이고 마오(일본)에게 우승을 내주었다.
김효주로서는 이번 대회가 설욕전인 셈이다. 시즌 초반 상승세를 감안하면 김효주는 이번 대회 가장 강력한 우승 후보다. 메이저대회 코스 세팅에서도 경쟁이 가능한 비거리를 확보했다는 점에서 그 가능성은 높다.
김효주의 올 시즌 평균 드라이버 비거리는 263.48야드로 작년 247.36야드 보다 16.12야드 늘었다.
만약 김효주가 이번 대회에서 ‘호수의 여인’에 등극하게 되면 박세리(25승), 박인비(21승), 고진영(15승), 김세영(13승), 신지애(11승)에 이어 한국 선수로는 여섯번째로 LPGA투어 10승 고지를 밟는다.
이 대회는 우승자가 호수에 뛰어 드는 ‘포피스 폰드(Poppie's Pond)’ 우승 세리머니 전통이 있다. 올해 대회는 세리머니를 위해 18번 홀 오른쪽 그린 벙커 건너편에 작은 수영장을 임시로 설치한다.
LA 챔피언십에서 아쉽게 준우승에 그친 세계랭킹 9위 김세영도 통산 2번째 메이저대회 우승 사냥에 나선다. 김세영은 2020 KPMG 위민스 PGA 챔피언십이 유일한 메이저 우승이다.
전인지는 커리어 그랜드슬램 달성을 위해 출전한다. 그는 2015년 US오픈, 2016년 에비앙 챔피언십, 2022년 KPMG 여자 PGA챔피언십에서 우승했다. LPGA 투어는 5개 메이저대회 중 4개를 우승하면 그랜드슬램으로 인정한다.
지노 티띠꾼(태국), 넬리 코르다(미국), 리디아 고(뉴질랜드), 그리고 올해 2승을 거둔 해나 그린(호주) 등이 강력한 우승 후보다.
작년 한국여자프로골프(KLPGA)투어 상금왕 홍정민과 아시아 태평양 아마추어 우승자인 국가대표 양윤서(인천여자방송통신고)도 출전한다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
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