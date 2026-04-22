성남형 보건·의료·복지 통합 지원 체계 구축

‘시청 통합돌봄과, 보건소 의료돌봄팀’ 신설

경기도 성남시는 시청에 통합돌봄과를, 수정·중원·분당 3개 구 보건소에 의료돌봄팀을 각각 신설하는 내용의 조직 개편을 단행했다고 22일 밝혔다.

퇴원 환자와 생애 말기 환자를 집중적으로 관리하고 재가 의료서비스 전반을 담당한다.