성남형 보건·의료·복지 통합 지원 체계 구축
‘시청 통합돌봄과, 보건소 의료돌봄팀’ 신설
경기도 성남시는 시청에 통합돌봄과를, 수정·중원·분당 3개 구 보건소에 의료돌봄팀을 각각 신설하는 내용의 조직 개편을 단행했다고 22일 밝혔다.
이번 조직 개편은 정부의 ‘의료·요양 등 지역 돌봄의 통합지원에 관한 법률’ 전면 시행에 맞춰 성남형 보건·의료·복지 통합지원 체계 구축 차원이다.
기존 복지국 노인복지과 내 ‘팀’ 단위로 운영되던 통합돌봄 기능을 ‘과’로 격상해 돌봄정책팀, 돌봄지원팀, 돌봄사업팀 등 3개팀을 뒀다. 전담 인력도 기존 3명에서 9명 늘려 총 12명으로 확대했다.
3개 구 보건소에 신설된 건강증진과 의료돌봄팀은 전담 인력 총 6명을 배치했다. 퇴원 환자와 생애 말기 환자를 집중적으로 관리하고 재가 의료서비스 전반을 담당한다.
시는 이번 조직 개편을 계기로 복합적인 돌봄 수요에 대응하는 기반을 마련해 수요자 중심의 공공의료 서비스를 제공한다는 구상이다.
성남시는 국민건강보험공단과 협력해 돌봄 대상자(3만6014명)의 의료·요양·돌봄 필요 정도를 객관적으로 평가하는 ‘통합 돌봄 판정 체계’를 도입·운영한다.
시는 판정 결과를 바탕으로 돌봄 대상자 중에서 병원 입원과 가정 내 돌봄의 경계선상에 있는 이들을 선정해 거주지에서 건강한 일상을 유지하도록 지원할 계획이다.
이와 함께 공공과 민간의 보건·의료·요양 서비스를 연계·통합해 초고령사회에 대비하는 ‘성남형 통합돌봄안전망’을 구축한다.
신상진 성남 시장은 “시청 통합돌봄과와 보건소 의료돌봄팀 신설은 돌봄 필요 어르신들이 살던 곳에서 존엄한 삶을 유지하도록 지원하기 위한 필수 조치”라면서 “성남형 돌봄 지원 체계가 안정적으로 정착될 수 있도록 행정 역량을 집중하겠다”고 말했다.
성남=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사