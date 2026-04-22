“연장 가능성 작다”던 트럼프, 무기한 휴전 연장…이란 “아무 의미 없다”
트럼프, 이란 분열과 파키스탄 중재 이유로 휴전 연장
이란 “아무 의미 없어, 패배한 측이 조건 정할 수 없다”
도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 2주 휴전 만료를 하루 앞둔 21일(현지시간) 휴전 연장을 전격적으로 선언했다. 휴전 연장 시한도 밝히지 않았다. 전날까지는 휴전 연장이 더 이상 없다는 뜻을 밝혔지만 이란 내 분열과 파키스탄 요청을 이유로 휴전을 무기한 연장한 것이다.
트럼프 대통령은 이날 트루스소셜에 올린 성명에서 “이란 정부가 예상대로 심각하게 분열돼 있다는 사실과 파키스탄의 아심 무니르 군 총사령관, 셰바즈 샤리프 총리의 요청에 따라 이란 지도부와 협상단이 통일된 제안을 마련할 때까지 이란 공격을 중단해달라는 요청을 받았다”고 전했다.
트럼프는 그러면서 “그들(이란)의 제안이 제출되고 논의가 어느 쪽으로든 종결될 때까지 휴전을 연장할 것”이라고 밝혔다. 트럼프는 다만 “우리 군의 봉쇄를 지속하고 그 외 모든 준비 태세도 유지하라고 지시했다”고 덧붙였다.
트럼프는 이날 오전까지만 해도 CNBC와의 인터뷰에서 이란이 미국의 요구를 받아들이지 않으면 “폭격을 가할 것으로 예상한다”고 했다. 전날에도 이란과의 휴전이 워싱턴DC 기준으로 22일 오후라며 추가 휴전 연장 가능성은 매우 작다고 못을 박았다. 하지만 단 하루 만에 말을 뒤집고 이란과 휴전 시한을 연장한 것이다.
트럼프는 특히 이번에는 휴전 시한도 따로 밝히지 않았다. 그동안 트럼프는 ‘2주 휴전’ 등 특정 날짜를 명시하며 수차례 휴전을 연장했는데 이번에는 이마저도 없었다. 이란과 협상을 마칠 때까지 휴전을 무기한 이어가려는 것 아니냐는 해석이 나온다.
트럼프는 이날 자신의 입장 변화에 대해 파키스탄의 요청, 이란 내부의 분열을 들었다. 협상 참여 여부를 두고 이란 지도부가 분열돼 있고 파키스탄도 중재를 요청하기 때문에 시간을 더 주겠다는 취지다. 샤리프 파키스탄 총리는 이날 트럼프의 휴전 연장 발표 이후 “진행 중인 외교적 노력이 이어질 수 있도록 휴전연장을 요청한 우리의 제안을 너그럽게 수락한 트럼프 대통령에게 감사하다”는 뜻을 밝혔다.
하지만 이란이 2차 종전 협상을 거부하는 상황에서 미국이 계속 말을 바꾸고 있다는 지적은 불가피해 보인다. 실제로 J D 밴스 부통령 등 이끄는 미국 대표단은 애초 이날 오전 파키스탄으로 떠날 예정이었으나 이날 오후까지 백악관에 있었던 것으로 알려졌다. 트럼프의 휴전 연장 발표 이후 밴스 부통령은 파키스탄 방문을 취소했다. 트럼프는 밴스 부통령의 파키스탄 이슬라마바드 협상 참여 여부에 대해서도 여러 차례 말을 바꿨다.
이란은 트럼프의 휴전 연장을 평가절하했다. 이란 측 협상 대표인 모하마드 바게르 갈리바프 국회의장의 고문인 마흐디 모하마디는 소셜미디어에 “트럼프의 휴전 연장은 아무런 의미가 없다. 패배한 측이 조건을 정할 수는 없다”고 썼다. 이란 국영방송도 이날 이란이 미국의 휴전 연장을 인정하지 않을 것이며 이란의 국익에 따라 행동할 것이라고 보도했다.
미국과 달리 이란은 2차 종전협상에 내내 회의적이었다. 이란 협상단은 22일로 예정됐던 파키스탄 이슬라마바드 2차 종전협상에 참여하지 않겠다는 최종 입장을 파키스탄을 통해 미국 측에 전달했다고 이란 타스님 통신이 이날 보도했다. 결국 이란이 협상을 끝까지 거부하자 트럼프가 마지 못해 휴전 시한을 다시 연장한 것이라는 아니냐는 해석이 나온다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
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