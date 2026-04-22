“연장 가능성 작다”던 트럼프, 무기한 휴전 연장…이란 “아무 의미 없다”

트럼프, 이란 분열과 파키스탄 중재 이유로 휴전 연장

이란 “아무 의미 없어, 패배한 측이 조건 정할 수 없다”

도널드 트럼프 미국 대통령. 연합뉴스

그들(이란)의 제안이 제출되고 논의가 어느 쪽으로든 종결될 때까지 휴전을 연장할 것”이라고 밝혔다. 트럼프는 다만 “우리 군의 봉쇄를 지속하고 그 외 모든 준비 태세도 유지하라고 지시했다”고 덧붙였다.